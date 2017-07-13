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10:50 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 130 заявок подали архитекторы на участие в конкурсе по программе реновации жилья

Лучшие команды жюри назовет 1 августа. В него вошли архитекторы, урбанисты и представители Правительства Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Архитекторы направили около полусотни творческих заданий и свыше 130 заявок на участие в конкурсе на разработку концепций экспериментальных площадок для программы реновации жилья.

«Заявки подали архитектурные и проектные бюро Москвы, а также региональные бюро и консорциумы с иностранным участием. Всего поступило 132 заявки», — рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Среди возможных участников из России: «Проект Меганом», бюро UNK project, ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы», архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», проект SPEECH и другие. «Большое количество региональных бюро говорит о заинтересованности в программе по всей России», — подчеркнул главный столичный архитектор.

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Конкурс привлек внимание и зарубежных архитекторов. В частности, поступило 40 заявок от компаний из 17 стран. Среди них Design Erick van Egeraat BV и MAXWAN + MASA architects из Нидерландов, Zaha Hadid Architects из Великобритании, Bofill Arquitectura, S.L. из Испании, а также представители Германии, Малайзии, Италии, Венгрии, Сербии, Франции, США, Японии, Грузии, Турции, Индии, Кипра и Финляндии.

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«До 1 августа жюри тщательно изучит поступившие заявки и отберет лучшие команды, которым на втором этапе будет предложено разработать концепцию одной из пяти экспериментальных площадок реновации в соответствии с техническим заданием», — сообщил Сергей Кузнецов.

Для отбора участников создано специальное жюри, в которое вошли архитекторы, урбанисты и представители Правительства Москвы. Оценивать участников будут исходя из опыта в разработке градостроительной документации и проектировании. При этом начинающие архитекторы могут получить дополнительные баллы за удачное творческое задание.

Союз архитекторов выразил обеспокоенность, что люди, которые уже доросли до больших задач, но не имеют сильного портфолио, будут отсеяны из-за отсутствия опыта. Поэтому мы предусмотрели, что если творческое задание сделано убедительно и профессионально, то жюри это оценит и засчитает в плюс. Но если задание выполнено плохо, то, наоборот, оно понизит баллы команды.
Сергей Кузнецов
Главный архитектор Москвы

Открытый конкурс стартовал 25 апреля. Для участия команды представили портфолио, подтверждающие опыт разработки градостроительной документации для территории площадью не меньше квартала. Иностранные компании должны были также иметь партнера или проектный офис на территории России.

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На втором этапе архитекторам предстоит разработать концепцию для одной из пяти экспериментальных площадок программы реновации. По итогам конкурса для каждой из них выберут лучший из предложенных проектов застройки, а победители будут участвовать в дальнейшей разработке проекта в качестве кураторов.

Закон о реновации жилищного фонда 1 июля 2017 года подписал Президент России Владимир Путин. Закон гарантирует жителям пятиэтажек переселение в том же районе, отделку комфорткласса, помощь в переезде для льготников, а также возможность выхода из программы реновации.

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