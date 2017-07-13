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07:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

2,5 млрд рублей направят на реконструкцию «тещиного языка» на трассе Иркутск — Улан-Удэ

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление автомагистрали Красноярск — Иркутск (Упрдор «Прибайкалье») объявило конкурс на реконструкцию участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ, в народе называемой «тещин язык», за 2,49 млрд рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Деньги на реконструкцию участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» с 47-го по 55-й км в Шелеховском районе Иркутской области выделяются из федерального бюджета.

«В 2017 году на строительство дороги выделят 48,7 млн рублей, самый большой объем средств будет направлен на окончание работ в 2020 году — более 1 млрд рублей», — говорится в документах закупки.

Работы должны быть завершены 30 сентября 2020 года.

Аукцион состоится 11 августа.

Напомним, что депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Тен, который сопровождал главу «Росавтодора» Романа Старовойта во время его рабочей поездки на трассу Р-258 «Байкал», поднял актуальный вопрос по ликвидации самого опасного дорожного участка на дороге от Иркутска до Улан-Удэ, так называемого «Тещиного языка» в августе 2016 года. По словам парламентария, учитывая интенсивность движения и проблемы с преодолением имеющихся уклонов зимой, необходимо срочно приступать к реконструкции этого участка.

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