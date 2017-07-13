2,5 млрд рублей направят на реконструкцию «тещиного языка» на трассе Иркутск — Улан-Удэ

«В 2017 году на строительство дороги выделят 48,7 млн рублей, самый большой объем средств будет направлен на окончание работ в 2020 году — более 1 млрд рублей», — говорится в документах закупки.

Напомним, что депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Тен, который сопровождал главу «Росавтодора» Романа Старовойта во время его рабочей поездки на трассу Р-258 «Байкал», поднял актуальный вопрос по ликвидации самого опасного дорожного участка на дороге от Иркутска до Улан-Удэ, так называемого «Тещиного языка» в августе 2016 года. По словам парламентария, учитывая интенсивность движения и проблемы с преодолением имеющихся уклонов зимой, необходимо срочно приступать к реконструкции этого участка.