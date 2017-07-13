2,5 млрд рублей направят на реконструкцию «тещиного языка» на трассе Иркутск — Улан-Удэ
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Управление автомагистрали Красноярск — Иркутск (Упрдор «Прибайкалье») объявило конкурс на реконструкцию участка федеральной трассы Р-258 «Байкал»
Деньги на реконструкцию участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» с 47-го по 55-й км в Шелеховском районе Иркутской области выделяются из федерального бюджета.
«В 2017 году на строительство дороги выделят 48,7 млн рублей, самый большой объем средств будет направлен на окончание работ в 2020 году — более 1 млрд рублей», — говорится в документах закупки.
Работы должны быть завершены 30 сентября 2020 года.
Аукцион состоится 11 августа.
Напомним, что депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Тен, который сопровождал главу «Росавтодора» Романа Старовойта во время его рабочей поездки на трассу Р-258 «Байкал», поднял актуальный вопрос по ликвидации самого опасного дорожного участка на дороге от Иркутска до