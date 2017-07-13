Под Омском может обрушиться детский спорткомплекс с мачтой сотовой связи на крыше
Кровля здания прогнулась под тяжестью вышки и могла в любой момент обвалиться на воспитанников, их педагогов и
Кровля здания прогнулась под тяжестью вышки и могла в любой момент обвалиться на воспитанников, их педагогов и
Прокуратура запретила пользоваться спортивным манежем, расположенным на территории стадиона «Нива» в рабочем посёлке Любинский. По мнению ведомства, находиться в этом сооружении опасно для жизни.
Здание манежа было построено в 1981 году. С тех пор в нём постоянно работали спортивные секции для детей и подростков. В «нулевых», когда в сельскую местность пришли мобильные телефоны, на крыше спорткомплекса возвели мачту сотовой связи. Просто так, без экспертизы. Никто не оценивал, выдержат ли мачту несущие конструкции и опасным ли будет для детей её излучение.
За несколько лет под тяжестью мачты железобетонные плиты на втором этаже провисли и потрескались. На них появились течи. Потолок порос грибком. Несмотря на это, в манеже ежедневно шли занятия по танцам, стрельбе, борьбе и тяжёлой атлетике. Дети, их тренеры и родители постоянно подвергались риску оказаться под завалами строения.
Когда нарушение выявила прокуратура, эксплуатацию манежа срочно приостановили. Прокуратура Любинского района сейчас проверяет, насколько законными были действия местных чиновников, допустивших возведение вышки без экспертизы.