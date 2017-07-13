Под Омском может обрушиться детский спорткомплекс с мачтой сотовой связи на крыше

Прокуратура запретила пользоваться спортивным манежем, расположенным на территории стадиона «Нива» в рабочем посёлке Любинский. По мнению ведомства, находиться в этом сооружении опасно для жизни.

Здание манежа было построено в 1981 году. С тех пор в нём постоянно работали спортивные секции для детей и подростков. В «нулевых», когда в сельскую местность пришли мобильные телефоны, на крыше спорткомплекса возвели мачту сотовой связи. Просто так, без экспертизы. Никто не оценивал, выдержат ли мачту несущие конструкции и опасным ли будет для детей её излучение.

За несколько лет под тяжестью мачты железобетонные плиты на втором этаже провисли и потрескались. На них появились течи. Потолок порос грибком. Несмотря на это, в манеже ежедневно шли занятия по танцам, стрельбе, борьбе и тяжёлой атлетике. Дети, их тренеры и родители постоянно подвергались риску оказаться под завалами строения.