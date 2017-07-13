Гендиректор «Федоровки» поддержал предложение «Новапорта» о достройке омского аэропорта

Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» Сергей Суменков прокомментировал новость о том, что компания «Новапорт» инвестора Романа Троценко готова вложить в строительство «с нуля» нового аэропорта Омска 11 млрд рублей.

По мнению управленца, подобный шаг со стороны «Новапорта» можно только приветствовать.

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«Приветствую планы Новапорта по строительству аэропорта Омск-Федоровка: одна из самых профессиональных команд по управлению аэропортами в РФ. В любом случае развитие территории невозможно без современной аэропортовой инфраструктуры. Этот шаг со стороны компании Новапорт можно только поддержать», — написал на своей страничке в Facebook Сергей Суменков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 12 июля совладелец компании «Новапорт» Роман Троценко заявил о намерении за три года вложить в строительство нового омского аэропорта «Федоровка» 11 млрд рублей. При этом, по словам Троценко, строительство будет вестись на новом месте без использования ранее построенной инфраструктуры. В правительстве Омской области факт переговоров с «Новапортом» подтвердили, но подчеркнули, что пока официального договора не подписано.

В управлении «Новапорта» находится 13 региональных аэропортов, среди которых «Толмачево» и «Храброво». Совладельцем компании является Роман Троценко, советник главы «Роснефти» Игоря Сечина.