Гендиректор «Федоровки» поддержал предложение «Новапорта» о достройке омского аэропорта
Сергей Суменков считает, что развитие Омской области невозможно без современной аэропортовой инфраструктуры.
Сергей Суменков считает, что развитие Омской области невозможно без современной аэропортовой инфраструктуры.
Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» Сергей Суменков прокомментировал новость о том, что компания «Новапорт» инвестора Романа Троценко готова вложить в строительство «с нуля» нового аэропорта Омска 11 млрд рублей.
По мнению управленца, подобный шаг со стороны «Новапорта» можно только приветствовать.
«Приветствую планы Новапорта по строительству аэропорта Омск-Федоровка: одна из самых профессиональных команд по управлению аэропортами в РФ. В любом случае развитие территории невозможно без современной аэропортовой инфраструктуры. Этот шаг со стороны компании Новапорт можно только поддержать», — написал на своей страничке в Facebook Сергей Суменков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 12 июля совладелец компании «Новапорт» Роман Троценко заявил о намерении за три года вложить в строительство нового омского аэропорта «Федоровка» 11 млрд рублей. При этом, по словам Троценко, строительство будет вестись на новом месте без использования ранее построенной инфраструктуры. В правительстве Омской области факт переговоров с «Новапортом» подтвердили, но подчеркнули, что пока официального договора не подписано.
В управлении «Новапорта» находится 13 региональных аэропортов, среди которых «Толмачево» и «Храброво». Совладельцем компании является Роман Троценко, советник главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Акциями ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» владеют Межгосударственная корпорация развития, выкупившая долю у НПО «Мостовик», и правительство Омской области.