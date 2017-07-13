Хабаровские отельеры подозревают, что нулевой налог на прибыль потянет дополнительные расходы
Представители
Представители
В среду Совет Федерации одобрил законопроект, который освободит гостиницы Дальнего Востока от налога на прибыль. Законодательное новшество коснется компаний, которые получают от работы в
«Звучит достаточно вдохновляющее, однако насколько это будет работать, покажет время, и думаю, что немалое, — говорит руководитель службы размещения и бронирования гостиницы “Амур” Елизавета Грабовская. — Считаю, что в нашей стране если в одном месте
Управляющий гостиничным комплексом «Парус» Олег Полынцев считает, что законопроект будет полезен для отрасли.
«Любое снижение налогового бремени положительно скажется на развитии дальневосточного отельного бизнеса. Сэкономленные средства можно направить на развитие», — сказал Олег Полынцев.
Президент некоммерческого партнерства «Хабаровская ассоциация отельеров», управляющий отелем Verba Ирина Худякова считает, что не нужно спешить с оценками инициативы.
«Однозначно сейчас оценить, как это скажется на гостиничном бизнесе Дальнего Востока, нельзя. Ажиотажа особого среди отельеров нет. Обнуление налога на прибыль, наверное, даст возможность отелям выйти из тени — они уже не будут скрывать
Напомним, в феврале этого года Госдума одобрила еще один механизм, который будет полезен для турбизнеса Дальнего Востока — закон об упрощенном визовом режиме для иностранцев.