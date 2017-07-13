Хабаровские отельеры подозревают, что нулевой налог на прибыль потянет дополнительные расходы

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В среду Совет Федерации одобрил законопроект, который освободит гостиницы Дальнего Востока от налога на прибыль. Законодательное новшество коснется компаний, которые получают от работы в туристско-рекреационной отрасли не менее 90% своего дохода. Чтобы претендовать на нулевую ставку, организации должны вести бизнес в Дальневосточном федеральном округе и не иметь подразделений за его пределами. Льготу будут предоставлять с 2018 по 2022 год. Предполагается, что этот механизм сделает сферу туризма на Дальнем Востоке привлекательной для инвестирования. Редакция портала «Губерния» выяснила мнение хабаровских отельеров по поводу этих изменений.

«Звучит достаточно вдохновляющее, однако насколько это будет работать, покажет время, и думаю, что немалое, — говорит руководитель службы размещения и бронирования гостиницы “Амур” Елизавета Грабовская. — Считаю, что в нашей стране если в одном месте что-то дают, то в другом забирают. В любом случае государство меньше не получит, чем получало. Однако если это будет работать так, как звучит (без подводных камней и дополнительного налогообложения), то будет возможность вкладывать больше в инвестиционные проекты, в развитие и качество обслуживания. В конечном итоге это станет плюсом для гостя».

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Управляющий гостиничным комплексом «Парус» Олег Полынцев считает, что законопроект будет полезен для отрасли.

«Любое снижение налогового бремени положительно скажется на развитии дальневосточного отельного бизнеса. Сэкономленные средства можно направить на развитие», — сказал Олег Полынцев.

Президент некоммерческого партнерства «Хабаровская ассоциация отельеров», управляющий отелем Verba Ирина Худякова считает, что не нужно спешить с оценками инициативы.

«Однозначно сейчас оценить, как это скажется на гостиничном бизнесе Дальнего Востока, нельзя. Ажиотажа особого среди отельеров нет. Обнуление налога на прибыль, наверное, даст возможность отелям выйти из тени — они уже не будут скрывать доходно-расходную часть. В идеале это позволит инвестировать в свое предприятие, повышая таким образом качество услуг. Средства эти можно направлять на обучение персонала, реконструкцию, приобретение нового оборудования. То, что закон распространяется на дальневосточные отели и, вероятно, не затронет мировые сети, которые будут здесь представлены, — может, это и правильно, потому что местные организации пополняют местный бюджет», — отметила Ирина Худякова.