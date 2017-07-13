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08:18 (мск), источник: Publika.md

Фермер из Калараша уже шесть лет выращивает ежевику

Два с половиной гектара земли засадил ежевикой фермер из Калараша. Он выращивает ягоды уже шесть лет. Продукцию аграрий поставляет на отечественный рынок. Он говорит, бизнес прибыльный, но требует много труда и бессонных ночей.

Источник: Publika.md

В хозяйстве агрария насчитывается 20 сортов ягоды.

«На первом месте у меня семья и дети, на втором — кусты ежевики. Столько сил вложил в плантацию, столько работал. Бывает, спим по два часа в сутки, остальное время проводим в поле», — рассказал аграрий Георгий Трифан.

Фермер использует только натуральные удобрения.

«Ухаживаем за кустами вручную, в качестве удобрения используем только навоз. В борьбе с вредителями используем специальные препараты, но не злоупотребляем этим и не опрыскиваем кусты во время цветения», — сказал Георгий Трифан.

Для сбора урожая аграрий нанимает рабочих.

«С радостью прихожу собирать ежевику. Одно удовольствие собирать эти крупные и вкусные ягоды».

«Прихожу всегда, если нужна помощь. Делаю это с удовольствием, потому что работа не тяжелая и мне нравится. Ежевика тоже нравится, она полезная, содержит много витаминов. Ягоды очень сладкие и вкусные».

Георгий Трифан ежегодно собирает около 15 тонн ежевики. Продукцию он поставляет в магазины по всей стране. Килограмм ягод стоит до 45 леев.

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