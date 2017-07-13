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08:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

«Сибгипробум» выставят на продажу за 83 млн рублей

Объект расположен в Иркутске.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Здание «Института по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» («Сибгипробум») в Иркутске выставят на продажу. Информация опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Объект расположен по адресу ул. Степана Разина, д. 6.

В настоящее время начался сбор заявок на участие в аукционе, который назначен на 11 сентября.

Начальная цена на аукционе составляет 83 млн руб.

«Для нас важно сохранить единственный действующий отраслевой специализированный проектный институт по глубокой химической переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока», — сообщает Российский аукционный дом.

Как уточняется, в собственности института находится недвижимое имущество в разных районах Иркутска: три земельных участка общей площадью 1,6 га с расположенными на них строениями.

На сайте РАД сообщается, что АО «Сибгипробум» является профильным проектным институтом в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Общество выполняет комплексные проектные работы, необходимые для строительства, реконструкции и техперевооружения предприятий.

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