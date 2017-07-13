«Сибгипробум» выставят на продажу за 83 млн рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Здание «Института по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» («Сибгипробум») в Иркутске выставят на продажу. Информация опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Объект расположен по адресу ул. Степана Разина, д. 6.

В настоящее время начался сбор заявок на участие в аукционе, который назначен на 11 сентября.

Начальная цена на аукционе составляет 83 млн руб.

«Для нас важно сохранить единственный действующий отраслевой специализированный проектный институт по глубокой химической переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока», — сообщает Российский аукционный дом.

Как уточняется, в собственности института находится недвижимое имущество в разных районах Иркутска: три земельных участка общей площадью 1,6 га с расположенными на них строениями.