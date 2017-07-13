«Сибгипробум» выставят на продажу за 83 млн рублей
Объект расположен в Иркутске.
Объект расположен в Иркутске.
Здание «Института по проектированию предприятий
Объект расположен по адресу ул. Степана Разина, д. 6.
В настоящее время начался сбор заявок на участие в аукционе, который назначен на 11 сентября.
Начальная цена на аукционе составляет 83 млн руб.
«Для нас важно сохранить единственный действующий отраслевой специализированный проектный институт по глубокой химической переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока», — сообщает Российский аукционный дом.
Как уточняется, в собственности института находится недвижимое имущество в разных районах Иркутска: три земельных участка общей площадью 1,6 га с расположенными на них строениями.
На сайте РАД сообщается, что АО «Сибгипробум» является профильным проектным институтом в области лесной, деревообрабатывающей и