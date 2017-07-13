В Новосибирске поменяется место остановки «Речной вокзал»
Причина — строительство торгового комплекса с надземным пешеходным переходом, рассказали в мэрии.
Причина — строительство торгового комплекса с надземным пешеходным переходом, рассказали в мэрии.
В Новосибирске поменяется место остановки «Речной вокзал», об этом сообщает
С 14 июля остановка «Станция метро «Речной вокзал», расположенная со стороны набережной, переносится.
«Это связано со строительством объекта «Торговый комплекс с устройством пешеходного перехода по ул. Большевистской», — рассказали в мэрии.
Для определения мест посадки нужно использовать схему: