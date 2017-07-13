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08:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске поменяется место остановки «Речной вокзал»

Причина — строительство торгового комплекса с надземным пешеходным переходом, рассказали в мэрии.

В Новосибирске поменяется место остановки «Речной вокзал», об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 14 июля остановка «Станция метро «Речной вокзал», расположенная со стороны набережной, переносится.

«Это связано со строительством объекта «Торговый комплекс с устройством пешеходного перехода по ул. Большевистской», — рассказали в мэрии.

Для определения мест посадки нужно использовать схему:

Источник: Вести - Новосибирск
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