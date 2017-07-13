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08:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Камская ГЭС заявила об окончании половодья

ПЕРМЬ, 13 июля, ФедералПресс. С 12 июля Камская ГЭС снизила расход воды в нижний бьеф: приток воды к створу гидроузла снизился. Из 23 затворов водосливной плотины шесть остаются открытыми на полметра.

Объем холостого сброса составит 300 кубометров в секунду. Общий расход воды через Камский гидроузел снизился до 3800 куб. м/с., сообщает пресс-служба ГЭС.

Камская ГЭС поддерживает уровень воды в верхнем бьефе в пределах отметок 108,20−108,50 м. «Половодье на Каме завершилось 3 июля, но из-за обильных дождей приток к створу Камского гидроузла до 10 июля оставался высоким. “Большая вода” держалась на протяжении 80 дней, объем половодья составил 39,1 кубометра, это на 34% выше среднемноголетних показателей», — заявил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.

Свободная емкость Камского водохранилища позволила удержать около четверти (9,3 куб. м.) паводковых вод. Это уберегло прибрежные территории Перми от подтопления. Пик половодья пришелся в этом году на 6 мая, когда приток к створу Камской ГЭС составил 11 900 куб. м/с. Максимальная отметка нижнего бьефа зафиксирована 14 июня, ее величина составила 92,03 м. За все время половодья-2017, как и в прошлые годы, аварийных и критических ситуаций на Камской ГЭС не было.

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