Камская ГЭС заявила об окончании половодья
ПЕРМЬ, 13 июля, ФедералПресс. С 12 июля Камская ГЭС снизила расход воды в нижний бьеф: приток воды к створу гидроузла снизился. Из 23 затворов водосливной плотины шесть остаются открытыми на полметра.
ПЕРМЬ, 13 июля, ФедералПресс. С 12 июля Камская ГЭС снизила расход воды в нижний бьеф: приток воды к створу гидроузла снизился. Из 23 затворов водосливной плотины шесть остаются открытыми на полметра.
Объем холостого сброса составит 300 кубометров в секунду. Общий расход воды через Камский гидроузел снизился до 3800 куб. м/с., сообщает
Камская ГЭС поддерживает уровень воды в верхнем бьефе в пределах отметок 108,20−108,50 м. «Половодье на Каме завершилось 3 июля, но
Свободная емкость Камского водохранилища позволила удержать около четверти (9,3 куб. м.) паводковых вод. Это уберегло прибрежные территории Перми от подтопления. Пик половодья пришелся в этом году на 6 мая, когда приток к створу Камской ГЭС составил 11 900 куб. м/с. Максимальная отметка нижнего бьефа зафиксирована 14 июня, ее величина составила 92,03 м. За все время половодья-2017, как и в прошлые годы, аварийных и критических ситуаций на Камской ГЭС не было.