Камская ГЭС заявила об окончании половодья

Камская ГЭС поддерживает уровень воды в верхнем бьефе в пределах отметок 108,20−108,50 м. «Половодье на Каме завершилось 3 июля, но из-за обильных дождей приток к створу Камского гидроузла до 10 июля оставался высоким. “Большая вода” держалась на протяжении 80 дней, объем половодья составил 39,1 кубометра, это на 34% выше среднемноголетних показателей», — заявил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.

Свободная емкость Камского водохранилища позволила удержать около четверти (9,3 куб. м.) паводковых вод. Это уберегло прибрежные территории Перми от подтопления. Пик половодья пришелся в этом году на 6 мая, когда приток к створу Камской ГЭС составил 11 900 куб. м/с. Максимальная отметка нижнего бьефа зафиксирована 14 июня, ее величина составила 92,03 м. За все время половодья-2017, как и в прошлые годы, аварийных и критических ситуаций на Камской ГЭС не было.