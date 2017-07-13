В уфимской Черниковке начали ремонт тротуара

В Уфе начали ремонт тротуара по улице Первомайской. В пресс-службе городской администрации рассказали, что сейчас рабочие демонтируют бордюры.

— На этой неделе наши сотрудники отсыпали щебнем улицы Прибрежную, Мечникова и Новомаксимовскую. Кроме того, коммунальные службы подметали и мыли велодорожки, чистили от грязи и мусора дороги и косили газоны, — поведали в администрации Уфы.