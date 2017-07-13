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08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимской Черниковке начали ремонт тротуара

Специалисты приступили к работам на улице Первомайской.

В Уфе начали ремонт тротуара по улице Первомайской. В пресс-службе городской администрации рассказали, что сейчас рабочие демонтируют бордюры.

— На этой неделе наши сотрудники отсыпали щебнем улицы Прибрежную, Мечникова и Новомаксимовскую. Кроме того, коммунальные службы подметали и мыли велодорожки, чистили от грязи и мусора дороги и косили газоны, — поведали в администрации Уфы.

Ремонт тротуаров будут проводить в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Снимать старые бордюры начали на Первомайской, а новые уже установили на улицах Ферина и Сельская Богородская.

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