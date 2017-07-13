Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для врачей.
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для врачей.
Для работы в Языковской центральной районной больнице Благоварского района, требуется врач функциональной диагностики. Предоставляется служебное жилье, соцпакет. Заработная плата — 25 тысяч рублей.
Эта же центральная районная больница примет на постоянную работу
Уфимской клинике «Золотой дракон» требуется
Миякинской центральной районной больнице для работы в поликлинике требуется
Нефтекамская городская больница для работы в Агидели примет на работу
С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.