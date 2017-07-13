Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей

Для работы в Языковской центральной районной больнице Благоварского района, требуется врач функциональной диагностики. Предоставляется служебное жилье, соцпакет. Заработная плата — 25 тысяч рублей.

Эта же центральная районная больница примет на постоянную работу акушера-гинеколога, а также анестезиолога-реаниматолога. Заработная плата — 25 тысяч рублей. Служебное жилье и соцпакет предоставляются.

Уфимской клинике «Золотой дракон» требуется врач-иглотерапевт с опытом работы от трех лет. Заработная плата — 25 тысяч рублей, соцпакет.

Миякинской центральной районной больнице для работы в поликлинике требуется врач-педиатр. Заработная плата — более 33 тысяч рублей. Соцпакет, предоставляется льгота на оплату коммунальных услуг.

Нефтекамская городская больница для работы в Агидели примет на работу акушера-гинеколога. Зарплата — от 28 до 30 тысяч рублей, соцпакет.