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08:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для врачей

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для врачей.

Для работы в Языковской центральной районной больнице Благоварского района, требуется врач функциональной диагностики. Предоставляется служебное жилье, соцпакет. Заработная плата — 25 тысяч рублей.

Эта же центральная районная больница примет на постоянную работу акушера-гинеколога, а также анестезиолога-реаниматолога. Заработная плата — 25 тысяч рублей. Служебное жилье и соцпакет предоставляются.

Уфимской клинике «Золотой дракон» требуется врач-иглотерапевт с опытом работы от трех лет. Заработная плата — 25 тысяч рублей, соцпакет.

Миякинской центральной районной больнице для работы в поликлинике требуется врач-педиатр. Заработная плата — более 33 тысяч рублей. Соцпакет, предоставляется льгота на оплату коммунальных услуг.

Нефтекамская городская больница для работы в Агидели примет на работу акушера-гинеколога. Зарплата — от 28 до 30 тысяч рублей, соцпакет.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

Комментарии
1
Айрат В
Минус подоходный налог и профвзнос, итого -14%. Останется чуть больше 20 тыс. руб. Хотя везде пишут, что средняя зарплата врачей более 45000 рублей. Ну, хотя... если врач днем в одной ЦРБ, а ночью в другой ЦРБ и без выходных, то конечно, 45000 и получит.
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