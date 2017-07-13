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08:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе технадзор оценил качество ремонта на проспекте Октября

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе технадзор проверяет качество проводимого на городских улицах ремонта.

Особое внимание уделяется магистральным дорогам, испытывающим повышенные нагрузки, отметили в Госкомтранспорта РБ. В их число входит проспект Октября. Эксперты, в числе которых специалисты Управления дорожного хозяйства, Упрдор «Приуралье», мэрии Уфы, оценили работу подрядчика и признали ее качественной.

«Комиссия обратила внимание на хорошо выполненные работы по швам бортового камня, от которых зависит целостность полотна в дождливый период. Отмечено достойное качество технологической операции с применением машин-перегружателей, что обеспечивает ускоренный темп работы и непрерывную подачу асфальтобетонной смеси, исключая контакт грузовой машины и укладчика во время выгрузки», — проинформировали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Комиссия побывала на еще одной оживленной улице, где проводится ремонт — Интернациональной, где в эти дни производится укладка бортовых камней. Также члены комиссии взяли образцы асфальта для анализа смеси и применяемых технологий. Результаты будут скоро известны, сообщили в комитете.

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