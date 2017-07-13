В Уфе технадзор оценил качество ремонта на проспекте Октября

Особое внимание уделяется магистральным дорогам, испытывающим повышенные нагрузки, отметили в Госкомтранспорта РБ. В их число входит проспект Октября. Эксперты, в числе которых специалисты Управления дорожного хозяйства, Упрдор «Приуралье», мэрии Уфы, оценили работу подрядчика и признали ее качественной.

«Комиссия обратила внимание на хорошо выполненные работы по швам бортового камня, от которых зависит целостность полотна в дождливый период. Отмечено достойное качество технологической операции с применением машин-перегружателей, что обеспечивает ускоренный темп работы и непрерывную подачу асфальтобетонной смеси, исключая контакт грузовой машины и укладчика во время выгрузки», — проинформировали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.