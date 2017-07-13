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08:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Капремонт впервые начался в домах Охотска

За короткое северное лето предстоит отремонтировать 22 многоквартирных дома.

В многоквартирных домах Охотска впервые начался капитальный ремонт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За короткое северное лето предстоит отремонтировать 22 многоквартирных дома. На первом из них строители начали разбирать крышу. — В многоквартирных домах поселка ни разу не делали капитальный ремонт, хотя они в этом давно нуждаются, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор краевого Фонда капитального ремонта Алена Сидорова. — А потому люди сами стали приводить в порядок свои жилища. Так, жильцы шестнадцати квартирного дома № 3 по улице Вострецова, сложившись, пробурили скважину, вода в Охотске в большинстве домов — привозная. Провели канализацию, заменили электропроводку. А теперь мы ремонтируем им кровлю. Так что люди будут жить в комфортных условиях. В других домах охотчан предстоит очистить и отремонтировать подвалы, систему теплоснабжения и канализации. И хотя собираемость взносов на капитальный ремонт в Охотске небольшая, всего 36%, только в этом году на все виды ремонта будет израсходовано 19 млн рублей.

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