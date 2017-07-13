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10:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Работу трех ресторанов Астаны остановили из-за террористической уязвимости

АСТАНА, 13 июл — Sputnik. Приостановлена деятельность ряда объектов Астаны, уязвимых в террористическом отношении, сообщила пресс-служба столичного департамента внутренних дел города.

Источник: Sputniknews.kz

Полицейские проверили уязвимые объекты на предмет антитеррористической укрепленности.

За невыполнение предписаний в сфере антитеррористической безопасности с начала июня к ответственности были привлечены руководители десяти объектов. Материалы проверок были направлены в административный суд. К примеру, по таким объектам как кафе «Шамбала», ресторан «Абдулла» и ресторан «Портофино» суд принял решение о привлечении руководителей объектов к административному штрафу в размере 100 МРП (более 220 тысяч тенге) с приостановлением деятельности объектов на десять суток.

Кроме того, по административной статье «Неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении» привлечены к административной ответственности руководители шести объектов.

Также имеются факты воспрепятствования должностным лицам, выполняющим свои служебные обязанности, где руководители объектов также привлечены к административной ответственности.

В ходе проверок выяснилось, что на объектах, уязвимых в террористическом отношении, не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности. Например, по системе видеонаблюдения, системы сигнализации, оповещения, системе контроля управления доступом, а также отсутствие специализированной охраны.

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