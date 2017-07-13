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09:17 (мск), источник: Om1.ru

Омские дорожники отремонтировали улицу Нефтезаводскую

На участке улицы от остановки «Ермак» до Нефтезавода уложили новый асфальт.

На двадцатой по счету омской улице прошли ремонтные работы. Подрядная организация закончила укладку второго слоя асфальта на улице Нефтезаводской. Подрядчики воспользовались прояснением погоды и прекращением дождей и оперативно закончили ремонт на участке между улицей Энтузиастов и проспектом Губкина. Напомним, в прошлом году отремонтировали отрезок до улицы Энтузиастов.

Ремонт проходил в основном по ночам, когда движение на дорогах было минимальным. Качество выполненных работ проверит контролирующая организация и только после этого будет дано разрешение на нанесение необходимой дорожной разметки.

Напомним, срок окончания масштабного ремонта дорог в городе наступит через две недели.

«Нет сомнений, что укладка асфальта будет завершена к сроку», — заявил мэр Вячеслав Двораковский.

На сегодняшний день первый слой асфальта уложен на 98% площади ремонтируемых дорог, а второй слой — на 68%. Впрочем, погодные условия существенно замедлили ход ремонтных работ, поскольку подрядчики не укладывают асфальт во время дождей.

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