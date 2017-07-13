Омские дорожники отремонтировали улицу Нефтезаводскую

На двадцатой по счету омской улице прошли ремонтные работы. Подрядная организация закончила укладку второго слоя асфальта на улице Нефтезаводской. Подрядчики воспользовались прояснением погоды и прекращением дождей и оперативно закончили ремонт на участке между улицей Энтузиастов и проспектом Губкина. Напомним, в прошлом году отремонтировали отрезок до улицы Энтузиастов.

Ремонт проходил в основном по ночам, когда движение на дорогах было минимальным. Качество выполненных работ проверит контролирующая организация и только после этого будет дано разрешение на нанесение необходимой дорожной разметки.

Напомним, срок окончания масштабного ремонта дорог в городе наступит через две недели.

«Нет сомнений, что укладка асфальта будет завершена к сроку», — заявил мэр Вячеслав Двораковский.