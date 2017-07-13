Нефтяных гигантов подкосили долги

Источник: Капитал

В своем аналитическом отчете S&P констатирует, что нефтяные гиганты ExxonMobil, Chevron, Total, Shell и BP не смогли использовать высокие цены на нефть до 2014 года, чтобы сократить объемы долга. Вместо этого они инвестировали большое количество денег в новые проекты и выплачивали высокие дивиденды, что не оставило им возможности для маневра после падения цен.

Суммарный объем долга пяти крупнейших нефтедобытчиков вырос за последние семь лет в два раза — со $190 млрд в 2009 году (лидерами были BP и Shell c примерно 25% от общей суммы у каждой) до $370 млрд в 2016 году (при этом доля Shell выросла в два раза и составила примерно треть от общей суммы).

Если цены на нефть американской марки WTI сохранятся ниже $50 за баррель, то вероятность понижения рейтингов в 2017-м и последующих годах возрастает. На Нью-Йоркской фондовой бирже 11 июля цена за баррель WTI составляла $45,04. В августе 2013 года баррель WTI торговался за $112,24. В феврале 2016 года цена за баррель составила $26,05 за баррель.

Саймон Редмонд, старший управляющий из S&P, считает, что «умеренное восстановление цен на нефть в этом году отражает поддержку со стороны соглашения ОПЕК — Россия об ограничении добычи». Однако, по его словам, это не означает отсутствия угрозы понижения рейтингов.

Семь недель назад аналитики S&P ухудшили прогноз по рейтингу ExxonMobil до «негативного» и выразили обеспокоенность тем, что Exxon делает капиталовложения, приобретение активов и возврат средств акционеров «более приоритетными по сравнению с сокращением долга». Из пяти крупнейших нефтяных компания только британская Shell получила «позитивный» прогноз в 2017 году.

«Вместо уменьшения доли долгового финансирования, когда это было возможно, объемы долга, напротив, возрастали», — заявил аналитик S&P Пол Харви в разговоре с журналистами Bloomberg.

Директор направления корпоративных рейтингов S&P Александр Грязнов считает, что у пяти крупнейших мировых компаний ситуация в принципе похожа.

«Их текущие финансовые показатели находятся ниже того уровня, который требуется для текущего рейтинга. Если улучшение показателей не случится, то их ожидает понижение», — пояснил он.

Во-первых, компании выплачивают большие дивиденды, не снижая их на фоне падения цен на нефть. Во-вторых, у них по-прежнему большой общий объем долга, и при текущих ценах его пока что снизить не получается.

При этом компании добились большого прогресса в снижении затрат и в 2017—2018 году их показатели должны улучшаться даже при цене на нефть на уровне 50 долларов за баррель. «Но если цена на нефть будет ниже этого уровня, вполне вероятны понижения рейтингов», — подтвердил предсказания Грязнов.

В то же время эксперт поясняет, что рейтинги нефтяных компаний все равно высокие. Только понижение рейтинга в неинвестиционную категорию или в категории ВВВ (triple B) из категории А, «по-нашему мнению, могут заставить компании сильно сокращать инвестиции и размер выплачиваемых дивидендов», говорит Грязнов.

Standard&Poor’s уже понижало рейтинги нефтяных компаний в 2016 году. Тогда рейтинги потеряли Chevron — c АА до АА-, а рейтингам BP Plc, Eni SpA, Repsol SA, Statoil ASA и Total SA были присвоены «негативные» прогнозы. Компания ExxonMobil удерживает самый высокий рейтинг ААА с 1930 года.

Российские компании, в частности «Роснефть» и «Газпром», находятся на позитивном прогнозе, что связано с возможным повышением российского суверенного рейтинга. Ситуация на российском нефтяном рынке в целом стабильная. Но есть и риски.

Если тот же «Газпром» возьмется за развитие нескольких проектов одновременно, то произойдет рост долговой нагрузки. По остальным же компаниям ситуация достаточно стабильная, считают в S&P.