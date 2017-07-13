Размер личного годового освобождения в 2018 году может вырасти на 660 леев
Размер годового освобождения от уплаты налогов для физических лиц и на иждивенцев в следующем году может вырасти.
Размер годового освобождения от уплаты налогов для физических лиц и на иждивенцев в следующем году может вырасти.
Это предусматривает проект
Согласно документу, размер личного годового освобождения превысит 11 280 леев — на 660 больше, чем сейчас. А освобождение на каждого иждивенца составит более двух с половиной тысяч леев.
В то же время, увеличится размер налогооблагаемой прибыли. Так, налоговая ставка на прибыль до 33 тысяч составит 7%, свыше 33 — 18%. Кроме того, налогом не будет облагаться материальная помощь от синдикатов, размер которой не превысит среднюю зарплату по экономике.