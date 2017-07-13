Размер личного годового освобождения в 2018 году может вырасти на 660 леев

Источник: Publika.md

Это предусматривает проект бюджетно-налоговой политики, подготовленный министерством экономики. В эти дни документ обсудят на общественных дебатах, которые продлятся до 17 июля.

Согласно документу, размер личного годового освобождения превысит 11 280 леев — на 660 больше, чем сейчас. А освобождение на каждого иждивенца составит более двух с половиной тысяч леев.