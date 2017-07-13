Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Полина Гагарина опубликовала откровенное фото - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:44 (мск), источник: Publika.md

Размер личного годового освобождения в 2018 году может вырасти на 660 леев

Размер годового освобождения от уплаты налогов для физических лиц и на иждивенцев в следующем году может вырасти.

Источник: Publika.md

Это предусматривает проект бюджетно-налоговой политики, подготовленный министерством экономики. В эти дни документ обсудят на общественных дебатах, которые продлятся до 17 июля.

Согласно документу, размер личного годового освобождения превысит 11 280 леев — на 660 больше, чем сейчас. А освобождение на каждого иждивенца составит более двух с половиной тысяч леев.

В то же время, увеличится размер налогооблагаемой прибыли. Так, налоговая ставка на прибыль до 33 тысяч составит 7%, свыше 33 — 18%. Кроме того, налогом не будет облагаться материальная помощь от синдикатов, размер которой не превысит среднюю зарплату по экономике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Россияне назвали запомнившиеся темы со встречи Путина и Трампа
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Петербург активно застраивают апартаментами
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь