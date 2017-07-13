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09:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бульвары Екатеринбурга оформят по-чикагски

По польскому проекту.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге в зеленой зоне между Центральным стадионом и Дворцом молодежи к Чемпионату мира-2018 появятся пять новых бульваров с фонтанами, спортивными площадками и необычными для Урала деревьями. Проект «Бульварная лента» был презентован 12 июля на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

«Бульварная лента» разработана специалистами польского архитектурного бюро «S&P Architektura Krajobrazu». Их концепция реконструкции парковой зоны у Дворца молодежи в декабре 2016 года победила на конкурсе, организованном администрацией Екатеринбурга. Она предполагает создание замкнутого кольца пешеходных бульваров, которое раскинется на участке от улиц Попова и Пирогова до парка XXII Партсъезда — с захватом мемориала Коммунарам и ВИЗ-бульвара.

Как рассказал «Уралинформбюро» автор концепции, польский архитектор Мирослав Штука, главная задача проекта — соединить зеленое пространство, разрезанное на две части дорожным строительством в районе улиц Репина, Татищева и Ленина, а также создать на этом участке коммуникационный каркас для свободного пешеходного движения. При этом у каждого из пяти бульваров будет своя изюминка.

Так, бульвар Молодежи будет представлять из себя сеть малых площадей и зеленых «островков» для активного отдыха тинейджеров. На бульваре Медицины появится сад с сухими фонтанами. На бульваре Спорта установят арт-объекты на спортивную тематику. Кроме того, спортплощадки появятся и на территории ВИЗ-бульвара. Бульвары Цветочный и Парковый планируется засадить многолетними цветами и кустарниками. Появятся здесь и редкие для уральского региона деревья: клен, туя, несколько разновидностей дубов.

Мирослав Штука уже 3 года занимается проектами комплексного благоустройства территорий Екатеринбурга в одной из строительных компаний города. По его словам, главный плюс проекта — его простота. «Мы не используем мосты и переходы над дорогами, чтобы связать друг с другом расчлененные дорогой участки парка, — объяснил он. — Все связи обеспечены переходами по уровню существующей дороги, чтобы пешеходы стали самыми важными участниками движения».

По словам собеседника агентства, в концепции «Ленты» будет использовано много современных технологий ландшафтного дизайна: например, геопластика 3D — использование естественных поднятий рельефа для размещения малых архитектурных форм. Кроме того, новым словом в создании бульварной зоны станет высадка на газонах будущего «кольца бульваров» не однолетних, а многолетних растений: шток-розы, астры, эхинации, подсолнечника, ириса, шалфея, тысячелистника.

«Многолетники очень интересны, — пояснил пан Штука корреспонденту “Уралинформбюро”. — Кроме того, их не нужно каждый год менять. Мы также планируем использовать в оформлении бульваров орнаментальные травы и растения, произрастающие на Среднем Западе США, где тоже суровый климат: летом жарко, а зимой морозы достигают 40 градусов. По такой модели, к примеру, оформлен парк в Чикаго на берегу озера Мичиган».

В ходе обсуждения «Бульварной ленты» на ИННОПРОМе вокруг идеи использования многолетников разгорелась нешуточная дискуссия. По мнению министра строительства и ЖКХ Свердловской области Михаила Волкова, с растениями такого типа Екатеринбургу традиционно не везет: их трудно содержать, а их период цветения короток, в отличие от однолетних растений, цветущих все лето. Однако глава администрации Ленинского района Евгений Архипов поддержал замысел польского архитектора, сославшись на опыт екатеринбургского Дендрария. «Там тоже много редких растений, однако все нормально выживают. Попробуем их высадить здесь тоже», — сказал он.

Работы по реконструкции парковой зоны перед Дворцом молодежи уже начались. В планах — покрыть площадку перед Дворцом гранитными плитами, обустроить новые тротуары из асфальтобетона и гранитной плитки, установить светильники и скамейки. Главную аллею парка XXII Партсъезда украсит фонтан, еще один фонтан предполагается разместить перед Дворцом молодежи. Общая стоимость работ составит 87,2 миллиона рублей, которые выделят из областного бюджета.

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