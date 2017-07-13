Правительство Прикамья пересмотрит схему обращения с отходами

Издание приводит точку зрения зампреда правительства Пермского края — руководителя РСТ Антона Удальева. Основная причина пересмотра — ревизия затрат, которые будут учитываться в тарифе для населения. По мнению Удальева, утвержденная схема имеет неудобную транспортную логистику перевозок. Существующие полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) имеют большое плечо вывоза.
Так, отходы из Гайнского района нужно вывозить согласно этой схеме на полигон Кудымкарского района. На планируемый к созданию полигон «I Березники», предполагается возить мусор с мусороперегрузочной станции Чердынского района, преодолевая 120 км расстояния. Такое же расстояние до этого полигона — от мусороперегрузочной станции Красновишерского района.
Удальев предлагает изменить места расположения будущих полигонов. «В конечном счете, это необходимо для того, чтобы в будущем тариф для населения не был запредельным», — считает чиновник. Схема будет пересмотрена в течение месяца. Ранее назначенные на июль выборы регоператора отложат. РСТ начала сбор данных по нормативам накопления ТКО, исходя из которой и будет утверждаться тариф. Также РСТ принимает предложения от муниципалитетов по размещению полигонов.