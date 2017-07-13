Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Полина Гагарина опубликовала откровенное фото - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
09:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Правительство Прикамья пересмотрит схему обращения с отходами

ПЕРМЬ, 13 июля, ФедералПресс. Правительство Пермского края пересмотрит утвержденную в декабре 2016 года территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает «Коммерсант».

Издание приводит точку зрения зампреда правительства Пермского края — руководителя РСТ Антона Удальева. Основная причина пересмотра — ревизия затрат, которые будут учитываться в тарифе для населения. По мнению Удальева, утвержденная схема имеет неудобную транспортную логистику перевозок. Существующие полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) имеют большое плечо вывоза.

Так, отходы из Гайнского района нужно вывозить согласно этой схеме на полигон Кудымкарского района. На планируемый к созданию полигон «I Березники», предполагается возить мусор с мусороперегрузочной станции Чердынского района, преодолевая 120 км расстояния. Такое же расстояние до этого полигона — от мусороперегрузочной станции Красновишерского района.

Удальев предлагает изменить места расположения будущих полигонов. «В конечном счете, это необходимо для того, чтобы в будущем тариф для населения не был запредельным», — считает чиновник. Схема будет пересмотрена в течение месяца. Ранее назначенные на июль выборы регоператора отложат. РСТ начала сбор данных по нормативам накопления ТКО, исходя из которой и будет утверждаться тариф. Также РСТ принимает предложения от муниципалитетов по размещению полигонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Губернатор Бочаров подался в Урюпинск
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Россияне назвали запомнившиеся темы со встречи Путина и Трампа
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Петербург активно застраивают апартаментами
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь