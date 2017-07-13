Правительство Прикамья пересмотрит схему обращения с отходами

Так, отходы из Гайнского района нужно вывозить согласно этой схеме на полигон Кудымкарского района. На планируемый к созданию полигон «I Березники», предполагается возить мусор с мусороперегрузочной станции Чердынского района, преодолевая 120 км расстояния. Такое же расстояние до этого полигона — от мусороперегрузочной станции Красновишерского района.

Удальев предлагает изменить места расположения будущих полигонов. «В конечном счете, это необходимо для того, чтобы в будущем тариф для населения не был запредельным», — считает чиновник. Схема будет пересмотрена в течение месяца. Ранее назначенные на июль выборы регоператора отложат. РСТ начала сбор данных по нормативам накопления ТКО, исходя из которой и будет утверждаться тариф. Также РСТ принимает предложения от муниципалитетов по размещению полигонов.