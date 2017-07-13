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12:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

51 млн рублей затратят на проект реконструкции Дворца спорта в Ростове

51 млн рублей планируется затратить на разработку проекта реконструкции Дворца спорта в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, проектно-сметную документацию предполагается разработать в течение 18 месяцев.

Работы по реконструкции Дворца спорта должны пройти в 2019—2020 годах.

Как сообщили в минспорта Ростовской области, в настоящее время принято решение о переходе спорткомплекса на особый режим работы. Из-за аварийного состояния помещения перевели на другие спортобъекты воспитанников школы зимних видов спорта «Снежинка», переехали сотрудники Центра спортивной подготовки № 1.

ХК «Ростов», для которого Дворец спорта является домашней ареной, проведет новый сезон на «Айс Арене», где установят около 500 мест для зрителей.

Гандбольному клубу «Ростов-Дон» Дворец спорта будет сдаваться в аренду для проведения домашних игр предстоящего сезона.

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