51 млн рублей затратят на проект реконструкции Дворца спорта в Ростове
51 млн рублей планируется затратить на разработку проекта реконструкции Дворца спорта в донской столице.
51 млн рублей планируется затратить на разработку проекта реконструкции Дворца спорта в донской столице.
Согласно информации из официальных источников,
Работы по реконструкции Дворца спорта должны пройти в 2019—2020 годах.
Как сообщили в минспорта Ростовской области, в настоящее время принято решение о переходе спорткомплекса на особый режим работы.
ХК «Ростов», для которого Дворец спорта является домашней ареной, проведет новый сезон на «Айс Арене», где установят около 500 мест для зрителей.
Гандбольному клубу «Ростов-Дон» Дворец спорта будет сдаваться в аренду для проведения домашних игр предстоящего сезона.