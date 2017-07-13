В Екатеринбурге подписано соглашение о поддержке пермских оборонных предприятий

Документ подписали директор регионального фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев и заместитель директора федерального ФРП Михаил Макаров.
Соглашение позволит ускорить оказание финансовой поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса Пермского края и привлечь в регион дополнительное федеральное финансирование.
По программе «Конверсия» федеральный ФРП даёт возможность оборонным предприятиям получить финансовый заём в размере от 200 до 750 млн руб. под 1% годовых (первые три года) со сроком займа до пяти лет при условии софинансирования проекта в объёме не менее 50% от общего бюджета.
Полученные средства можно будет направить на проведение опытно-конструкторских работ, выпуск пилотной партии и приобретение оборудования.
Напомним, с прошлого года для оборонных предприятий Прикамья действует программа «Совместные займы». Она позволяет предоставлять займы промышленным предприятиям на условиях софинансирования от 20 до 100 млн руб. под 5% годовых сроком до пяти лет на реализацию проектов промышленного развития предприятий Пермского края, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.