В Екатеринбурге подписано соглашение о поддержке пермских оборонных предприятий

По программе «Конверсия» федеральный ФРП даёт возможность оборонным предприятиям получить финансовый заём в размере от 200 до 750 млн руб. под 1% годовых (первые три года) со сроком займа до пяти лет при условии софинансирования проекта в объёме не менее 50% от общего бюджета.