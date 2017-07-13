Арендатора участка под аквапарк выберут в августе
Сначала здесь планировали построить торговый центр, но красноярцы предложили заменить его на аквапарк.
Сначала здесь планировали построить торговый центр, но красноярцы предложили заменить его на аквапарк.
Мэрия выставила на муниципальные торги участок под строительство гостиницы и аквапарка в микрорайоне «Слобода Весны». Информация об этом появилась на сайте администрации города.
В районе улиц 9 Мая, Петра Подзолкова и Шахтеров планируется построить аквапарк на 2800 посетителей и гостиницу на 200 человек. Участок сдается в аренду на 7 лет. Начальная цена арендной платы в год составляет 23,3 млн рублей. Победителя определят 18 августа.
Напомним, проект планировки жилого массива «Слобода Весны», обсуждали с горожанами на публичных слушаниях. Сначала на этом участке планировали построить торговый центр, но красноярцы предложили заменить его на аквапарк.