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11:14 (мск), источник: Newslab.ru

Арендатора участка под аквапарк выберут в августе

Сначала здесь планировали построить торговый центр, но красноярцы предложили заменить его на аквапарк.

Источник: Reuters

Мэрия выставила на муниципальные торги участок под строительство гостиницы и аквапарка в микрорайоне «Слобода Весны». Информация об этом появилась на сайте администрации города.

В районе улиц 9 Мая, Петра Подзолкова и Шахтеров планируется построить аквапарк на 2800 посетителей и гостиницу на 200 человек. Участок сдается в аренду на 7 лет. Начальная цена арендной платы в год составляет 23,3 млн рублей. Победителя определят 18 августа.

Напомним, проект планировки жилого массива «Слобода Весны», обсуждали с горожанами на публичных слушаниях. Сначала на этом участке планировали построить торговый центр, но красноярцы предложили заменить его на аквапарк.

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