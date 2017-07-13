Арендатора участка под аквапарк выберут в августе

Источник: Reuters

Мэрия выставила на муниципальные торги участок под строительство гостиницы и аквапарка в микрорайоне «Слобода Весны». Информация об этом появилась на сайте администрации города.

В районе улиц 9 Мая, Петра Подзолкова и Шахтеров планируется построить аквапарк на 2800 посетителей и гостиницу на 200 человек. Участок сдается в аренду на 7 лет. Начальная цена арендной платы в год составляет 23,3 млн рублей. Победителя определят 18 августа.