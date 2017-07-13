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10:33 (мск), источник: Kazinform

Как будут выглядеть новые ТРЦ и аквапарк в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акимат Астаны представил проекты новых торгово-развлекательных центров и аквапарка в столице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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6
фотографий

Один из них — это многофункциональный торгово-развлекательный центр «Сити Палас». Его строительство длится уже несколько лет на пересечении проспекта Республики, улиц Коркыт, М. Габдуллина, Барнауыл и А. Иманова.

Ещё один торгово-развлекательный центр появится на левом берегу вдоль бульвара «Нуржол» — ТРЦ «Керуен-2». Строительство нового аквапарка запланировано в районе площади «Қазақ елі».

Вместе с тем, в здании Дворца независимости выставлены и другие проекты в рамках проведения XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). В сессии принимают участие около 100 человек из 28 городов Казахстана, Кыргызстана, России, Италии и Китая. Всего в состав МАГ входят 87 городов из 9 стран СНГ, в том числе 10 городов Казахстана.

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