Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

С подачи федеральной антимонопольной службы (ФАС) государственные и муниципальные водоканалы могут лишиться доходов от своей деятельности. ФАС предлагает запретить закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль размером в 5%.

Проект соответствующего приказа уже разработан. Антимонопольщики рассчитывают, что документ уже в следующем году снизит тарифы ГУПов и МУПов на горячую и холодную воду, пишут «Известия».