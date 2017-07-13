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09:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

Но не для екатеринбуржцев.

Источник: УралИнформБюро

С подачи федеральной антимонопольной службы (ФАС) государственные и муниципальные водоканалы могут лишиться доходов от своей деятельности. ФАС предлагает запретить закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль размером в 5%.

Проект соответствующего приказа уже разработан. Антимонопольщики рассчитывают, что документ уже в следующем году снизит тарифы ГУПов и МУПов на горячую и холодную воду, пишут «Известия».

В екатеринбургском «Водоканале» «Уралинформбюро» сообщили, что жителям уральской столицы понижения стоимости горячей и холодной воды ждать не стоит. «При подготовке сметы для утверждения РЭКом уже действующих тарифов предпринимательская прибыль была заложена в размере 2,5%. При подготовке сметы для утверждения следующего тарифа с учетом планируемых изменений законодательства предпринимательская прибыль не была заложена вообще. Снижения тарифов при этом не происходит, так как фактические расходы растут», — объяснили в пресс-службе предприятия.

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