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09:46 (мск), источник: Новости Перми

С 15 июля изменятся маршруты автобусов, следующих по Островского

До 1 августа на улице будет проведен ремонт тепловой сети. Поэтому несколько автобусов будут объезжать этот участок.

Работы будут проходить на участке Островского от Пермской до Луначарского. Поэтому автобусы № 14, 32, 67, 68 и 77, двигающиеся в сторону Комсомольского проспекта теперь будут следовать в объезд по улице Революции. В обратном направлении без изменений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный» с улицы Островского будут поворачивать на улицу Революции, затем до улицы Екатерининской будут следовать по улице Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» от бульвара Гагарина будут двигаться по улицам Революции, Сибирская, Екатерининская, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.

Автобусы № 67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» от бульвара Гагарина следуют по улицам Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.

Маршрут № 68 «Станция Пермь-II — микрорайон Садовый» перенаправлен от бульвара Гагарина по улицам Революции, Максима Горького, Екатерининская и далее по маршруту.

Автобусы № 77 «Микрорайон Левшино — микрорайон Ераничи» от бульвара Гагарина будут следовать по улицам Революции, Сибирская, Екатерининская, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.

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