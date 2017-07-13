С 15 июля изменятся маршруты автобусов, следующих по Островского

Работы будут проходить на участке Островского от Пермской до Луначарского. Поэтому автобусы № 14, 32, 67, 68 и 77, двигающиеся в сторону Комсомольского проспекта теперь будут следовать в объезд по улице Революции. В обратном направлении без изменений, сообщает пресс-служба городской администрации.



Автобусы № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный» с улицы Островского будут поворачивать на улицу Революции, затем до улицы Екатерининской будут следовать по улице Максима Горького и далее по маршруту.