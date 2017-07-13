С 15 июля изменятся маршруты автобусов, следующих по Островского
До 1 августа на улице будет проведен ремонт тепловой сети. Поэтому несколько автобусов будут объезжать этот участок.
До 1 августа на улице будет проведен ремонт тепловой сети. Поэтому несколько автобусов будут объезжать этот участок.
Работы будут проходить на участке Островского от Пермской до Луначарского. Поэтому автобусы № 14, 32, 67, 68 и 77, двигающиеся в сторону Комсомольского проспекта теперь будут следовать в объезд по улице Революции. В обратном направлении без изменений, сообщает
Автобусы № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный» с улицы Островского будут поворачивать на улицу Революции, затем до улицы Екатерининской будут следовать по улице Максима Горького и далее по маршруту.
Автобусы маршрута № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» от бульвара Гагарина будут двигаться по улицам Революции, Сибирская, Екатерининская, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.
Автобусы № 67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» от бульвара Гагарина следуют по улицам Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.
Маршрут № 68 «Станция
Автобусы № 77 «Микрорайон Левшино — микрорайон Ераничи» от бульвара Гагарина будут следовать по улицам Революции, Сибирская, Екатерининская, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.