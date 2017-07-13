В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Борисоглебская, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37;.

ул. Суворова, 70, 72, 101;.

ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1;.

ул. Кремлевская, 62, 64, 65, 67, 70;.

ул. Донского, 89, 91;.

ул. Б. Хмельницкого, 110, 112, 112/1, 114, 133, 135, 143/1, 147;.

ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 134, 136, 139, 140, 141/1, 142, 144, 146;.

ул. Кулибина, 30, 30а;.

ул. Свободы, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74;.

ул. Димитрова, 242, 244, 246, 248;.

В Кировском районе, с 14 часов 18 июля до 6 утра 19 июля, без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул. Коммунистическая, 71, 78, 85, 92, 96, 103;.

ул. Чернышевского, 108, 110;.

ул. Цюрупы, 27, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2;.

ул. Октябрьской революции, 19б, 23а, 27б;.

В Октябрьском районе 19 июля, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Жукова, 25.

В Советском районе 19 июля, с 10.30 до 23.30 горячую и холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

ул. С. Злобина, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 40, 42;.

ул. Менделеева, 171, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1.

В Калининском районе 20 июля, с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам: