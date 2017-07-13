В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующую неделю.
УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующую неделю.
В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:
В Кировском районе, с 14 часов 18 июля до 6 утра 19 июля, без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:
В Октябрьском районе 19 июля, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Жукова, 25.
В Советском районе 19 июля, с 10.30 до 23.30 горячую и холодную воду отключат в домах по следующим адресам:
В Калининском районе 20 июля, с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам: