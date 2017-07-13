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09:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующую неделю.

В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Борисоглебская, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37;.
  • ул. Суворова, 70, 72, 101;.
  • ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1;.
  • ул. Кремлевская, 62, 64, 65, 67, 70;.
  • ул. Донского, 89, 91;.
  • ул. Б. Хмельницкого, 110, 112, 112/1, 114, 133, 135, 143/1, 147;.
  • ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 134, 136, 139, 140, 141/1, 142, 144, 146;.
  • ул. Кулибина, 30, 30а;.
  • ул. Свободы, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74;.
  • ул. Димитрова, 242, 244, 246, 248;.

В Кировском районе, с 14 часов 18 июля до 6 утра 19 июля, без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

  • ул. Коммунистическая, 71, 78, 85, 92, 96, 103;.
  • ул. Чернышевского, 108, 110;.
  • ул. Цюрупы, 27, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2;.
  • ул. Октябрьской революции, 19б, 23а, 27б;.

В Октябрьском районе 19 июля, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Жукова, 25.

В Советском районе 19 июля, с 10.30 до 23.30 горячую и холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

  • ул. С. Злобина, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 40, 42;.
  • ул. Менделеева, 171, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1.

В Калининском районе 20 июля, с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

  • ул. Т. Янаби 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 57, 59, 59/1, 61, 63;.
  • ул. Транспортная, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;.
  • ул. Мушникова, 20;.
  • ул. Ферина, 14, 16, 18.
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