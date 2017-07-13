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10:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жителям Волгограда вернули 10 миллионов рублей, переплаченных за ЖКУ

Волгоградцам вернули 10 миллионов рублей, переплаченные за жилищно-коммунальные услуги после более 2 000 обращений горожан в муниципальную жилинспекцию.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, по итогам проверок жилинспекции УК и ТСЖ обязали устранить около 3 500 нарушений жилищного законодательства. Согласно судебным решениям за 2017 год представители обслуживающих организаций были оштрафованы на сумму около 6,5 миллионов рублей.

«Одним из наиболее частых нарушений, которые допускают УК и ТСЖ в вопросах начислений за ЖКУ, стало неправильное начисление платы за содержание жилого помещения», — сообщила Юлия Куликова, начальник отдела контроля за определением размера и внесением платы за жилищно-коммунальные услуги муниципальной жилищной инспекции администрации Волгограда.

Кроме того, в ведомство часто обращаются с жалобами на плохое качество отопления в квартирах, несвоевременную уборку лестничных клеток и придомовой территории, а также ненадлежащее содержание управляющей компанией общего имущества многоквартирного дома.

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