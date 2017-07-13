Субсидии на строительство жилья будут выделять строго по очереди

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Претендовать на помощь государства в решении квартирного вопроса по Указу № 240 смогут все те же 16 социально незащищенных групп населения, перечисленные в Указе № 13 2012 года, который также продолжает действовать. Но дополнительные финансовые ресурсы, а это в 2017 году 135 млн рублей, будут перечисляться уже не банкам, которые выдают льготные кредиты, а самим льготникам — на субсидирование рыночных процентных ставок. Денег теоретически хватит, чтобы помочь с жильем 4 тысячам семей. Однако есть нюансы.

С введением системы адресных субсидий на строительство жилья будут упорядочены некоторые другие льготы. В частности, с 6 августа перестанет действовать Указ Президента № 585 от 22 ноября 2007 года. В нем прописана возможность молодым и многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и взявшим кредит на общих основаниях, получить денежную помощь, по сути, субсидию от государства на погашение задолженности перед банком. Суммы такие. При рождении или наличии одного несовершеннолетнего ребенка — 40 бюджетов прожиточного минимума (7.353 рубля), при рождении или наличии двоих несовершеннолетних детей — 80 БПМ (14.705 рублей), многодетным семьям — субсидия в размере 100 БПМ (18.382 рубля). Помощь положена после ввода дома в эксплуатацию и оформления правоудостоверяющих документов на собственника-очередника, причем независимо от даты его постановки на учет нуждающихся. Что поменяется? Порядок выделения субсидий будет прописан в одном документе — Указе Президента № 240, где, помимо льготирования процентных ставок по кредитам, предусмотрено и одновременное погашение основного долга. 90% тела долга погасит субсидия многодетной семье с 3 детьми, 10% — молодой семье при рождении или усыновлении первого ребенка и 20% — при появлении второго. По принципу: чем больше семья, тем больше субсидия. Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей компенсируется 35% основного долга.

— Если говорить о балансе интересов, то новый указ в ряде случаев выигрышнее субсидий, выдававшихся ранее. Семьи, которым по решению исполкома финансовую помощь выделят до 6 августа по Указу № 585, ее будут получать и дальше, — комментирует ситуацию начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль. — Но после этой даты начнет действовать новый порядок. Если говорить о количестве семей, которые получили господдержку на погашение кредитов в коммерческих банках, то, по информации Беларусбанка, за первое полугодие их было всего 26. Это далеко не все обратившиеся, потому что деньги выдавались в зависимости от возможностей местного бюджета. Обращение за господдержкой не гарантировало стопроцентную вероятность ее выделения. К тому же нарушался принцип соблюдения очередности.