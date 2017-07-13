Итальянские НПО вложили два миллиона евро в различные проекты

Источник: Publika.md

В основном средства инвестировали в программы, направленные на предоставление помощи нуждающимся. Накануне учредители НПО встретились с некоторыми бенефициарами.

Один из проектов организации «Activ Hilfe fur Kinder"(Эктив Хилфе фёр Кинде) — открытие в селе Чучулены Хынчештского района Центра для жертв домашнего насилия.

«Мы реализовали много проектов, даже не помню сколько именно. Каждый был особенным в своем роде. Мы выявляли ошибки и учились на них, чтобы стать лучше», — сказал президент организации Питер Лэтхалер.

Внёс свою лепту в открытие центра и благотворительный фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс». До сих пор помощь в центре получили 40 человек.

«Мы стараемся создать женщинам все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Чтобы знали, что они не одиноки и верили, что из любой сложной ситуации можно найти выход», — сообщила зампредседателя организации Валентина Жаманэ.

Очередной проект организации предназначен для молодежи. До 2020 года 100 желающих смогут пройти обучение в профессиональной школе в Италии.

«Они смогут выучится на поваров, официантов, горничных и техников», — отметил инвестор Стефан Хофер.