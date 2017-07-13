Итальянские НПО вложили два миллиона евро в различные проекты
Два миллиона евро вложила в различные проекты в Молдове итальянская неправительственная организация.
Два миллиона евро вложила в различные проекты в Молдове итальянская неправительственная организация.
В основном средства инвестировали в программы, направленные на предоставление помощи нуждающимся. Накануне учредители НПО встретились с некоторыми бенефициарами.
Один из проектов организации «Activ Hilfe fur Kinder"(Эктив Хилфе фёр Кинде) — открытие в селе Чучулены Хынчештского района Центра для жертв домашнего насилия.
«Мы реализовали много проектов, даже не помню сколько именно. Каждый был особенным в своем роде. Мы выявляли ошибки и учились на них, чтобы стать лучше», — сказал президент организации Питер Лэтхалер.
Внёс свою лепту в открытие центра и благотворительный фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс». До сих пор помощь в центре получили 40 человек.
«Мы стараемся создать женщинам все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Чтобы знали, что они не одиноки и верили, что из любой сложной ситуации можно найти выход», — сообщила зампредседателя организации Валентина Жаманэ.
Очередной проект организации предназначен для молодежи. До 2020 года 100 желающих смогут пройти обучение в профессиональной школе в Италии.
«Они смогут выучится на поваров, официантов, горничных и техников», — отметил инвестор Стефан Хофер.
Первые 12 кандидатов отправятся на учебу в сентябре.