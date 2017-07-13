Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российская экономика находится в начале нового цикла роста, заявила на Международном финансовом конгрессе глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8%. Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ

По ее словам, главной задачей ЦБ на следующие 5 лет станет не снижение инфляции, а ее удержание на целевом уровне. «В следующие 5 лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня (4% — прим. ТАСС) и удержанию инфляционных ожиданий на низком и заякоренном уровне», — сказала Набиуллина.

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Социальные риски

Глава ЦБ также отметила, что цифровая революция создает социальные риски для российской экономики. «Цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, создают значительные социальные риски», — сказала она.