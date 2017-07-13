Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Глава ЦБ констатировала, что пока рост остается невысоким.
Глава ЦБ констатировала, что пока рост остается невысоким.
Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8%.
По ее словам, главной задачей ЦБ на следующие 5 лет станет не снижение инфляции, а ее удержание на целевом уровне. «В следующие 5 лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня (4% — прим. ТАСС) и удержанию инфляционных ожиданий на низком и заякоренном уровне», — сказала Набиуллина.
Социальные риски
Глава ЦБ также отметила, что цифровая революция создает социальные риски для российской экономики. «Цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, создают значительные социальные риски», — сказала она.
По словам Набиуллиной, реакцией на эту ситуацию является рост популизма в политике, который сам по себе несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых рынках.