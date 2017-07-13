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10:27 (мск), источник: Восток Медиа

Тариф на вывоз мусора в Хабаровске назвали золотым

В Закдуме региона рассказали, что жители города платят вдвое больше других россиян.

Источник: Восток Медиа

Заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин выступил за отмену налоговых льгот для компаний, занимающихся в регионе сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов. На заседании постоянного парламентского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию депутат подчеркнул, что жители Хабаровска сегодня платят за эти услуги гораздо больше, чем это обходится населению других регионов страны.

«Мы занимались этим вопросом, по ТБО тариф в Хабаровске — 420 рублей. Общались со специалистами: все говорят, что это золотой тариф. В среднем по России — около 200. Поэтому давать ещё и льготу при таких ценах — в моём понимании не просто неэффективно, это можно и другим словом назвать», — отметил народный избранник.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», министерство финансов Хабаровского края разработало и предложило поправки в региональное налоговое законодательство. Законопроект отменяет действующие, но «неэффективные» пониженные ставки по нескольким видам деятельности, среди них — сбор, обработка и утилизация отходов.

Эта часть документа обеспокоила другого депутата — председателя постоянного думского комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Евгению Арефьеву. По её мнению, отмена льготы, которая сегодня не является востребованной, не принесёт бюджету края никаких ощутимых дивидендов, но её отсутствие может ударить по кошелькам граждан в ближайшем будущем.

«Если мы до конца года всё-таки выберем регионального оператора, то отмена льготы, которой он мог бы воспользоваться, повлечёт за собой невозможность снизить тариф. Думаю, что ликвидировать её мы всегда успеем», — сказала Евгения Арефьева.

Первый заместитель краевого министра финансов Валентин Костюшин ответил, что сохранение «непопулярной» льготы приведёт к неэффективным расходам, из-за которых край может остаться без существенной дотации из федеральной казны. «Мы отразим это в бюджете, потом откроем постановление правительства, где сказано, что нас не имеют права дотировать — и побежим всё отменять», — резюмировал чиновник.

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