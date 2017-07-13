В партии перца из Казахстана в Омск завезли опасный сорняк
В итоге пришлось уничтожить весь продукт, предназначавшийся на продажу.
В итоге пришлось уничтожить весь продукт, предназначавшийся на продажу.
В партии свежего перца, доставленного в Омск из Казахстана обнаружили опасного вредителя. Сорняк повилика несёт серьёзную угрозу экологической и продовольственной безопасности региона, — передаёт «Вечерний Омск».
«В результате досмотра и экспертизы выявлен опасный сорняк — повилика. Это растение включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», — цитирует издании данные сотрудников управления Россельхознадзора по Омской области.
В итоге всю партию овощей пришлось немедленно уничтожить.
Повилика не имеет корней и листьев. Вредитель обвивается вокруг