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10:45 (мск), источник: АиФ Омск

В партии перца из Казахстана в Омск завезли опасный сорняк

В итоге пришлось уничтожить весь продукт, предназначавшийся на продажу.

В партии свежего перца, доставленного в Омск из Казахстана обнаружили опасного вредителя. Сорняк повилика несёт серьёзную угрозу экологической и продовольственной безопасности региона, — передаёт «Вечерний Омск».

«В результате досмотра и экспертизы выявлен опасный сорняк — повилика. Это растение включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», — цитирует издании данные сотрудников управления Россельхознадзора по Омской области.

В итоге всю партию овощей пришлось немедленно уничтожить.

Повилика не имеет корней и листьев. Вредитель обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву. Сорняк паразитирует на сорняках, кормовых травах, овощных и бахчевых культурах, картофеле, льне, джуте, кенафе, деревьях и кустарниках. Сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель растения.

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