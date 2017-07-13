В партии перца из Казахстана в Омск завезли опасный сорняк

Повилика не имеет корней и листьев. Вредитель обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву. Сорняк паразитирует на сорняках, кормовых травах, овощных и бахчевых культурах, картофеле, льне, джуте, кенафе, деревьях и кустарниках. Сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель растения.