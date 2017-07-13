Дороги к аэропорту «Платов» откроют в ноябре этого года

Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас подрядчик ведет работы по укреплению кюветов бетоном, установке дорожных знаков, окраске крайних опор путепровода над М-4 «Дон» и готовится к нанесению разметки.

«Автодорога от северного обхода к аэропорту “Платов” протяженностью 15,9 км готова более чем на 60%. На объекте идет строительство мостов и путепроводов, работы по укреплению кюветов», — говорится в сообщении пресс-службы.