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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Дороги к аэропорту «Платов» откроют в ноябре этого года

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, дорога от трассы М-4 «Дон» до аэропорта «Платов» длинной 2,4 км готова на 90%.

Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас подрядчик ведет работы по укреплению кюветов бетоном, установке дорожных знаков, окраске крайних опор путепровода над М-4 «Дон» и готовится к нанесению разметки.

«Автодорога от северного обхода к аэропорту “Платов” протяженностью 15,9 км готова более чем на 60%. На объекте идет строительство мостов и путепроводов, работы по укреплению кюветов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обе дороги планируют ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.

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