Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы спешат в отпуск в Крым: что творится на границе
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: на Украине открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Спикер Рады: убытки должна восполнить страна-агрессор — РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12«Мать Ганга»
10:55 (мск), источник: РИА Новости

Siemens не подтвердил сообщения о доставке в Крым еще двух турбин концерна

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще две турбины компании могли быть доставлены в Крым, сообщил РИА Новости представитель концерна Филипп Энч.

Источник: Reuters

Ранее два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.

«Я не могу подтвердить это на текущей стадии», — сказал Энч.

Он добавил, что у концерна есть основания полагать, что две турбины, которые были доставлены в Крым на прошлой неделе, вероятно, принадлежат Siemens. «Касательно других (турбин) я сказать не могу», — добавил он.

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому ТПЭ и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Лавров: 'Откуда эта дама может знать, что я люблю'
'Великий комбинатор' на свободе: суд отпустил Сергея Полонского
Лавров: 'Откуда эта дама может знать, что я люблю'
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Siemens не подтверждил данные о поставке еще двух турбин в Крым
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь