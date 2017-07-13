Siemens не подтвердил сообщения о доставке в Крым еще двух турбин концерна

Источник: Reuters

Ранее два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.

«Я не могу подтвердить это на текущей стадии», — сказал Энч.

Он добавил, что у концерна есть основания полагать, что две турбины, которые были доставлены в Крым на прошлой неделе, вероятно, принадлежат Siemens. «Касательно других (турбин) я сказать не могу», — добавил он.

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.