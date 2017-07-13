Вихоревка получит дополнительные средства на подготовку к зиме

Источник: Вести Иркутск

— Замена этого котла не требуется, после проведения дефектовок определились, что нужно будет провести работы по топке котла, — говорит генеральный директор ресурсоснабжающей организации Алексей Смирницкий.

Старые трубы никуда не годятся. Коррозия, отложения внутри. Причина этого, считает руководитель ремонтной организации Сергей Бедарев, в том, что плохо готовили и очищали воду.

— Там буквально хватает — одного года нормального ремонта не провели за лето и всё, это всё валится. Живого места на них не было, можно сказать так, — говорит директор ремонтной организации Сергей Бедарев.

«Недоремонт» — таким коммунальным термином в Вихоревке обозначают причину, почему сорвался отопительный сезон. С 1 июля за подготовку к зиме отвечает новая организация, которая обслуживает две котельных в Усть-Куте. В постоянной работе должны быть три котла, один — в резерве.

Необходимость ремонта котельной — это только одна составляющая большой проблемы Вихоревки. Вот так выглядят трубы, по которым тепло идёт в квартиры. На них практически не осталось теплоизоляции. Они просто обогревают улицу.

Правительство региона выделило Вихоревке 55 миллионов рублей. На днях там побывала комиссия из министерства ЖКХ. Недоработок нашли немало. Среди проблем — нехватка рабочих рук и специалистов-технологов. На этой неделе в Вихоревку отправят дополнительную бригаду.

— Конечно, весь комплекс, если мы говорим о теплоснабжении, естественно, в один межотопительный период очень короткий не выполнить, мы в этом году планируем провести именно необходимый минимальный объём, — говорит заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков.

Выделенных средств не хватит даже на этот минимальный объём, считает исполняющий обязанности главы Вихоревки Сергей Касьянов. Кроме котлов, на днях заключат договор на ремонт химводоподготовки. И всё. Это 55 миллионов рублей. Власти Вихоревки отправили заявку в министерство ЖКХ с просьбой направить им ещё 49 миллионов.

— Если денег выделено не будет, город подготовлен не будет, это однозначно, это мы не сможем сделать своими силами. Если оно не будет сделано, котлы мы просто не запустим. Или запустим, но они выйдут из строя через месяц, через неделю, — говорит и. о. главы Вихоревки Сергей Касьянов.