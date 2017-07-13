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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жалоба УСК «Сибиряк» по строительству развязки с 4-го моста признана необоснованной

Победителем аукциона по строительству развязки было признано ООО «ПК ДСУ».

Источник: Reuters

Жалобу УСК «Сибиряк» по строительству развязки в микрорайоне «Тихие зори» признали необоснованной. Об этом пишет «Ъ-Сибирь».

УФАС по Красноярскому краю рассмотрело жалобу компании «Сибиряк» по поводу итогов конкурса на право заключения контракта по выполнению всего комплекса работ по строительству транспортной развязки с 4-го моста в Красноярске. Жалоба строительной компании была признана необоснованной.

Напомним, победителем аукциона по строительству развязки 4-го моста было признано ООО «ПК ДСУ». Тогда компания снизила начальную цену контракта на 3% — до 320,8 млн руб. «Сибиряк», в свою очередь, посчитал, что выводы конкурсной комиссии неправомерны из-за несоответствия заявки.

Решение по жалобе от «Сибиряка» еще официально не опубликовано, закупка приостановлена. Однако, заключение договора с подтвержденным победителем, скорее всего, произойдет в понедельник, 17 июля, после разблокирования площадки УФАС, сообщает «КрУДор».

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