Жалоба УСК «Сибиряк» по строительству развязки с 4-го моста признана необоснованной

Источник: Reuters

Жалобу УСК «Сибиряк» по строительству развязки в микрорайоне «Тихие зори» признали необоснованной. Об этом пишет «Ъ-Сибирь».

УФАС по Красноярскому краю рассмотрело жалобу компании «Сибиряк» по поводу итогов конкурса на право заключения контракта по выполнению всего комплекса работ по строительству транспортной развязки с 4-го моста в Красноярске. Жалоба строительной компании была признана необоснованной.

Напомним, победителем аукциона по строительству развязки 4-го моста было признано ООО «ПК ДСУ». Тогда компания снизила начальную цену контракта на 3% — до 320,8 млн руб. «Сибиряк», в свою очередь, посчитал, что выводы конкурсной комиссии неправомерны из-за несоответствия заявки.