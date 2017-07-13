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11:09 (мск), источник: "Российская газета"

В ЗАТО Зеленогорск инвестируют 18 миллиардов рублей

Как рассказал глава Зеленогорска Павел Корчашкин, представлявший документ, здесь планируется создать региональную точку промышленного роста. Ее основой должны стать производства ядерных и информационных технологий, химической промышленности и машиностроения. Ставка делается как на действующие предприятия, так и на запуск новых инновационных направлений.

К примеру, на ключевом для города электрохимическом заводе должна пройти глобальная модернизация. Она направлена на развитие изотопного производства и выпуск продукции с применением новейших ядерных технологий. ЭХЗ намерен вывести на рынок никелевые источники тока с длительным сроком эксплуатации. Кроме того, будет развернуто производство медицинских диагностических тестов на основе стабильного изотопа С-13. За счет этого на заводе планируется создать дополнительно 242 рабочих места.

Еще одно градообразующее предприятие — ООО «Искра» — приступило к созданию производственно-логистического центра сельскохозяйственной кооперации стоимостью 610,7 миллиона рублей. Став базовым для аграриев края, он будет принимать продукцию фермерских и коллективных хозяйств со всего региона для последующей ее переработки, упаковки и реализации в крупных торговых сетях.

Появится вскоре в Зеленогорске и новая отрасль. Достигнуты договоренности о размещении сборочного производства по выпуску роботов и вычислительной техники. Инвесторы готовы вложить в проект 95 миллионов рублей.

Особые надежды местные власти связывают с получением ЗАТО статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующая заявка сейчас рассматривается в Минэкономразвития РФ. Для размещения новых производств городские власти располагают уже подготовленной промзоной, площадь которой составляет 156 гектаров. Прорабатывается также вопрос о расширении границ ТОСЭР за пределами ЗАТО в рамках прилегающей 30-километровой зоны. Тем самым снимается запрет на привлечение иностранных инвестиций в закрытые города.

В числе потенциальных направлений специализации будущей ТОСЭР власти называют добычу полезных ископаемых, переработку, химическое производство, приборостроение, а также научные исследования в области биотехнологий.

Эксперты не сомневаются, что у Зеленогорска есть все шансы выполнить заявленные планы. По их оценкам, город обладает значительными конкурентными преимуществами. Во-первых, здесь есть свободные мощности как по электрической, так и по тепловой энергии, во-вторых, готовые земельные участки и производственные площадки, обеспеченные инфраструктурой, в-третьих, высококвалифицированные трудовые ресурсы.

В мэрии с появлением новых крупных производств связывают большие надежды. Как отмечает Павел Корчашкин, будет снята монозависимость муниципального образования от состояния дел на ЭХЗ. Сейчас завод, входящий в структуру госкорпорации Росатом, находится на стадии серьезных структурных изменений. В советское время он работал на оборонные нужды, однако в 2000-х производство профильной продукции на предприятии было фактически свернуто, а персонал значительно сокращен.

Масштабные перемены позволят решить проблему острого дефицита рабочих мест и оттока из города молодежи. Сейчас, согласно оценкам горадминистрации, в экономике не занято более 8,6 тысячи горожан трудоспособного возраста.

К реализации планов, рассчитанных на восемь лет, приступят уже в этом году.

Кстати

Проект финансируется преимущественно за счет частных вложений. На их долю придется порядка 15 миллиардов рублей. Из федерального и регионального бюджетов предполагается привлечь порядка трех миллиардов. Эти средства, в частности, пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей в ЗАТО будет создан коворкинг, а также начнут работать специальные акселерационные программы.

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