Челябинскую компанию подозревают в многомиллионном мошенничестве

«Возбуждено дело о мошенничестве. Компания подозревается в необоснованном получении средств. Оценка ущерба уточняется. Подробности по данному делу в интересах следствия не разглашаются», — отметил представитель УФСБ.

Между тем, по сведениям источника агентства в правоохранительных органах, расследуется дело о необоснованном получении средств за произведенные работы по подключению к сетям на земельном участке в Сосновском районе, который предназначался под комплексную жилую застройку.

Как сообщают местные СМИ, компания получила эти средства от ООО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (принадлежит правительству Челябинской области).

ЮУ КЖСИ в 2013 году заключила с ООО «Грин Парк» договор аренды на земельный участок в Сосновском районе, где, согласно документам, арендодатель уже выполнил работы по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения. ЮУ КЖСИ перечислило за выполнение работ свыше 200 млн рублей.