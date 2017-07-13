В Минсельхозе Башкирии сообщили, стоит ли ждать повышения цен на сахар

С учетом дождливой погоды в регионе прогнозируется достаточно большой урожай сахарной свеклы. Однако сахаристость при этом будет ниже, чем в прошлом году. То есть количество сахара в корнеплоде в текущем году будет меньше, поскольку влаги больше, а солнечных дней — меньше.