В Ростове подорожали говядина, яйца и яблоки
За минувшую неделю в Ростове изменились цены на ряд продовольственных товаров, сообщает
За минувшую неделю в Ростове изменились цены на ряд продовольственных товаров, сообщает
Так, с 3 по 10 июля цены снизились на 0,1−17,1% на свинину и баранину (кроме бескостного мяса), полукопченую и
При этом на 0,1−5,8% подорожала говядина (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, подсолнечное масло, маргарин, жирный творог, молоко 2,5−3,2% жирности, яйца, сахар, черный чай, соль, мука, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, пшено, гречка, репчатый лук и яблоки.
На остальные продукты цены остались на прежнем уровне.