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11:25 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове подорожали говядина, яйца и яблоки

За минувшую неделю в Ростове изменились цены на ряд продовольственных товаров, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на Ростовгосстат.

Так, с 3 по 10 июля цены снизились на 0,1−17,1% на свинину и баранину (кроме бескостного мяса), полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, сыр, картофель, белокочанную капусту и морковь.

При этом на 0,1−5,8% подорожала говядина (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, подсолнечное масло, маргарин, жирный творог, молоко 2,5−3,2% жирности, яйца, сахар, черный чай, соль, мука, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, пшено, гречка, репчатый лук и яблоки.

На остальные продукты цены остались на прежнем уровне.

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