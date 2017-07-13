Трассу, соединяющую Новониколаевский и Урюпинский районы, отремонтируют к 2018 году

В июне начались работы на 26-километровом участке трассы «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино».

Дорога, построенная в 1976 году, играет важную роль в автомобильном сообщении, в повышении качества и безопасности дорожного движения на северо-западе региона. Но знавшая лишь ямочный ремонт, она давно нуждается в коренном обновлении. Включили объект в областную программу, по поручению главы региона, в прошлом году. На приведение её в порядок областной бюджет выделил 191,6 миллиона рублей. Подрядная организация ООО «Гранит» приступила к работам в июне текущего года.

— Современные объёмы перевозок накладывают на региональные автодороги нагрузки, на которые они не рассчитаны. Поэтому здесь необходимо установить пункт весового контроля, — отметил губернатор.

Как рассказал гендиректор ООО «Гранит», Серёжа Оганесян, ремонт дороги начался в июне, завершение планируется в 2018-м. В настоящее время выполнены работы по восстановлению и закреплению трассы, продолжается фрезерование старого дорожного покрытия. Половина объёма будет выполнена в этом году.

Работы идут по графику и с надлежащим качеством, о чём свидетельствуют регулярные проверки. Качество и еще раз качество, как не устает напоминать губернатор. Начиная с 2014 года, к восстановлению и развитию автодорожной сети в регионе применяется комплексный подход. Наведение порядка в данной сфере, инициированное Андреем Бочаровым, создаёт условия для использования современных технологий и материалов, строжайшего контроля над качеством, привлечения надежных и испытанных партнёров. Всё это, вместе взятое, обеспечивает реализацию на территории региона масштабных инфраструктурных проектов, являющихся приоритетами обозначенной губернатором Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии развития области.

Как уже сообщал РИАЦ, в ходе недавней рабочей поездки в Алексеевский район Андрей Бочаров поставил перед профильными ведомствами обладминистрации задачи по дальнейшему развитию дорожной сети северо-западных территорий региона. В ближайшее время будет объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству 18-километрового участка трассы, которая соединит Алексеевку и Урюпинск.

Автодорога «Урюпинск — Дубовский — Алексеевская» протяженностью свыше 60 километров соединяет два района Волгоградской области, но сегодня автолюбители предпочитают игнорировать её, поскольку немалые трудности создаёт 18-километровая «грунтовка» на участке хутор Дубовский — хутор Пимкинский. На данном направлении решается важная инфраструктурная задача: на первом этапе приводится в порядок мост через реку Бузулук и озеро Чиганак в Алексеевском районе, затем будет построен новый участок автотрассы по направлению к Урюпинску. Это даст новые возможности для комплексного развития территорий в соответствии с долгосрочной стратегией волгоградского региона, стартовавшей в 2014 году.