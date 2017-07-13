Аэропорт Алматы не принимает самолеты каждый четверг по 4 часа

Источник: Tengrinews

Как сообщил исполнительный директор по оперативному управлению Международного аэропорта Алматы Бахытхан Абдрасилов, сейчас проводится капитальный ремонт старой взлетно-посадочной полосы. По его словам, полоса эксплуатируется уже 17 лет.

«Всего у нас две взлетно-посадочных полосы. Новую полосу мы для профилактики каждый четверг закрываем с 10.40 до 14.40. До конца октября у нас профилактический ремонт новой полосы для поддержания летной годности. Мы все авиакомпании еще зимой предупредили о ремонте. Раньше у нас не было проблем: одна закрылась, вторая работала. У нас сейчас одна полоса, и это вынужденная мера. Все авиакомпании скорректировали свои рейсы по четвергам. Капитальный ремонт старой полосы продлится до ноября», — сообщил Бахытхан Абдрасилов.

Старую взлетно-посадочную полосу планируют запустить к 1 декабря.

«Наружный слой сняли, первый слой и второй слой начинают снимать. Расширять не будем, она у нас широкая по ширине и длине. Мы могли бы вообще закрыть. Но делаем ремонт. Она будет оснащена новейшим светосигнальным оборудованием и радиотехническим оборудованием категории 3B для приема самолетов, как у новой полосы. Когда туман, при видимости 75 метров можно будет принимать самолеты. Такое оборудование стоит в СНГ только у нас и в Москве», — добавил Бахытхан Абдрасилов.

Ранее в редакцию Tengrinews.kz обратились пассажиры, которые сообщили, что утренние рейсы из Астаны в Алматы перенесены на обеденное время.

«В аэропорту Астаны, задержали утренние рейсы на Алматы. Уже разместившихся в салонах самолетов пассажиров попросили покинуть борт по причине задержки вылета. Вылеты перенесены на обеденное время», — сообщил один из пассажиров.

Бахытхан Абдрасилов объяснил, что самолеты из-за задержки не успели прилететь до закрытия взлетно-посадочной полосы.