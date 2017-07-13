Аэропорт Алматы не принимает самолеты каждый четверг по 4 часа
Международный аэропорт Алматы каждый четверг в течение четырех часов не принимает самолеты
Международный аэропорт Алматы каждый четверг в течение четырех часов не принимает самолеты
Как сообщил исполнительный директор по оперативному управлению Международного аэропорта Алматы Бахытхан Абдрасилов, сейчас проводится капитальный ремонт старой
«Всего у нас две
Старую
«Наружный слой сняли, первый слой и второй слой начинают снимать. Расширять не будем, она у нас широкая по ширине и длине. Мы могли бы вообще закрыть. Но делаем ремонт. Она будет оснащена новейшим светосигнальным оборудованием и радиотехническим оборудованием категории 3B для приема самолетов, как у новой полосы. Когда туман, при видимости 75 метров можно будет принимать самолеты. Такое оборудование стоит в СНГ только у нас и в Москве», — добавил Бахытхан Абдрасилов.
Ранее в редакцию Tengrinews.kz обратились пассажиры, которые сообщили, что утренние рейсы из Астаны в Алматы перенесены на обеденное время.
«В аэропорту Астаны, задержали утренние рейсы на Алматы. Уже разместившихся в салонах самолетов пассажиров попросили покинуть борт по причине задержки вылета. Вылеты перенесены на обеденное время», — сообщил один из пассажиров.
Бахытхан Абдрасилов объяснил, что самолеты
«Если бы они прилетели вовремя, мы бы приняли. Мы Air Astana сказали, что если успеют прилететь до 10.50, то примем, но они сказали, что не успеют. Сейчас перенесли прилет на 14.40», — пояснил Бахытхан Абдрасилов.