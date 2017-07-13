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11:06 (мск), источник: Tengrinews

Аэропорт Алматы не принимает самолеты каждый четверг по 4 часа

Международный аэропорт Алматы каждый четверг в течение четырех часов не принимает самолеты из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщил исполнительный директор по оперативному управлению Международного аэропорта Алматы Бахытхан Абдрасилов, сейчас проводится капитальный ремонт старой взлетно-посадочной полосы. По его словам, полоса эксплуатируется уже 17 лет.

«Всего у нас две взлетно-посадочных полосы. Новую полосу мы для профилактики каждый четверг закрываем с 10.40 до 14.40. До конца октября у нас профилактический ремонт новой полосы для поддержания летной годности. Мы все авиакомпании еще зимой предупредили о ремонте. Раньше у нас не было проблем: одна закрылась, вторая работала. У нас сейчас одна полоса, и это вынужденная мера. Все авиакомпании скорректировали свои рейсы по четвергам. Капитальный ремонт старой полосы продлится до ноября», — сообщил Бахытхан Абдрасилов.

Старую взлетно-посадочную полосу планируют запустить к 1 декабря.

«Наружный слой сняли, первый слой и второй слой начинают снимать. Расширять не будем, она у нас широкая по ширине и длине. Мы могли бы вообще закрыть. Но делаем ремонт. Она будет оснащена новейшим светосигнальным оборудованием и радиотехническим оборудованием категории 3B для приема самолетов, как у новой полосы. Когда туман, при видимости 75 метров можно будет принимать самолеты. Такое оборудование стоит в СНГ только у нас и в Москве», — добавил Бахытхан Абдрасилов.

Ранее в редакцию Tengrinews.kz обратились пассажиры, которые сообщили, что утренние рейсы из Астаны в Алматы перенесены на обеденное время.

«В аэропорту Астаны, задержали утренние рейсы на Алматы. Уже разместившихся в салонах самолетов пассажиров попросили покинуть борт по причине задержки вылета. Вылеты перенесены на обеденное время», — сообщил один из пассажиров.

Бахытхан Абдрасилов объяснил, что самолеты из-за задержки не успели прилететь до закрытия взлетно-посадочной полосы.

«Если бы они прилетели вовремя, мы бы приняли. Мы Air Astana сказали, что если успеют прилететь до 10.50, то примем, но они сказали, что не успеют. Сейчас перенесли прилет на 14.40», — пояснил Бахытхан Абдрасилов.

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