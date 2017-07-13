Собянин призвал Госдуму принять закон о налоговых льготах при реновации
Законопроект подразумевает освобождение получателей жилья от налога на доходы.
Законопроект подразумевает освобождение получателей жилья от налога на доходы.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Госдумы принять законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.
Он отметил, что необходимо «четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания».
Законопроект предполагает освобождение Фонда содействия реновации Москвы (создан властями столицы для исполнения программы реновации и предоставления нового жилья переселенцам из пятиэтажек — прим. ТАСС) от налога на прибыль и НДС, а получателей жилья — от налога на доходы.
О реновации
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.
В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах «за» проголосовали более 90%, в 1160 домах «за» проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах «за» высказались от двух третей до 80%.