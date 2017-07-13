Назван подрядчик строительства Студенческого бульвара в Березовой роще

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «ПромСтрой» признана победителем торгов на право строительства пешеходного бульвара «Студенческий», который через лес свяжет Студгородок и Сопку. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Проект представляет собой разветвленную сеть пешеходных дорожек — они пройдут по уже существующим тропинкам через березовую рощу и сосновый бор. Строительство бульвара позволит связать благоустроенной дорожной сетью главные корпуса СФУ. В списке работ — установка наружного освещения. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.

На торги заявки подали восемь участников, но лишь пятеро получили допуск. В их числе — «Управление зеленого строительства», ООО «Сибирский комфорт», ООО «Строймастер», АО «Культбытстрой». Победитель —"ПромСтрой — предложил построить объект за 37,5 млн рублей.

Строительство необходимо завершить к 30 ноября 2017 года. На выполненные работы будет действовать семилетняя гарантия.

В вузе отметили, что проект «учитывает пожелания жителей Октябрьского района, студентов и сотрудников СФУ» и «не предполагает вырубку зеленых насаждений и сооружение отдельностоящих объектов».