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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Назван подрядчик строительства Студенческого бульвара в Березовой роще

Строительство необходимо завершить к 30 ноября 2017 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «ПромСтрой» признана победителем торгов на право строительства пешеходного бульвара «Студенческий», который через лес свяжет Студгородок и Сопку. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Проект представляет собой разветвленную сеть пешеходных дорожек — они пройдут по уже существующим тропинкам через березовую рощу и сосновый бор. Строительство бульвара позволит связать благоустроенной дорожной сетью главные корпуса СФУ. В списке работ — установка наружного освещения. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.

На торги заявки подали восемь участников, но лишь пятеро получили допуск. В их числе — «Управление зеленого строительства», ООО «Сибирский комфорт», ООО «Строймастер», АО «Культбытстрой». Победитель —"ПромСтрой — предложил построить объект за 37,5 млн рублей.

Строительство необходимо завершить к 30 ноября 2017 года. На выполненные работы будет действовать семилетняя гарантия.

В вузе отметили, что проект «учитывает пожелания жителей Октябрьского района, студентов и сотрудников СФУ» и «не предполагает вырубку зеленых насаждений и сооружение отдельностоящих объектов».

Ранее компания «ПромСтрой» получила контракт на реконструкцию ул. Карла Маркса — от ул. Вокзальной до ул. Каратанова. Фирма со схожим названием в апреле 2017 года были признана банкротом Арбитражным судом Красноярского края. Конкурсное производство введено на шесть месяцев.

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