Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске продлили маршруты автобусам
Прежнюю схему восстановят в августе.
Прежнюю схему восстановят в августе.
С 13 июля закрывается проезжая часть проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя на Западном жилмассиве. Об этом сообщает
Меры связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. В связи с этим движение маршрутов автобусов №№ 39, 43, 57 по ул. Холмистой, ул. Спортивной, ул.
Окончание работ запланировано на 30 июля.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться информационными знаками.