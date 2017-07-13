Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске продлили маршруты автобусам

С 13 июля закрывается проезжая часть проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя на Западном жилмассиве. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Меры связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. В связи с этим движение маршрутов автобусов №№ 39, 43, 57 по ул. Холмистой, ул. Спортивной, ул. Порт-Артурской продлено до о. п. «Ул. Порт-Артурская», маршрутов маршрутного такси №№ 12, 18 — до о. п. «Спортивная» в прямом и обратном направлении.