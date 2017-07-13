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11:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске продлили маршруты автобусам

Прежнюю схему восстановят в августе.

С 13 июля закрывается проезжая часть проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя на Западном жилмассиве. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Меры связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. В связи с этим движение маршрутов автобусов №№ 39, 43, 57 по ул. Холмистой, ул. Спортивной, ул. Порт-Артурской продлено до о. п. «Ул. Порт-Артурская», маршрутов маршрутного такси №№ 12, 18 — до о. п. «Спортивная» в прямом и обратном направлении.

Окончание работ запланировано на 30 июля.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться информационными знаками.

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