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11:23 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске увеличили количество автобусов на садовом маршруте № 112

В Омске увеличили количество автобусов на садовом маршруте № 112, который отправляется с остановки «Улица Гашека» и едет в дачный кооператив «Осташково».

Как рассказали в городском департаменте транспорта, с 29 апреля на этом рейсе работал один автобус, но выяснилось, что он не справляется с перевозкой пассажиров, поэтому решено было добавить еще один. Теперь дачники могут уехать в Осташково каждые полчаса с 7:30 до 19:30.

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