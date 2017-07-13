В Омске увеличили количество автобусов на садовом маршруте № 112

Как рассказали в городском департаменте транспорта, с 29 апреля на этом рейсе работал один автобус, но выяснилось, что он не справляется с перевозкой пассажиров, поэтому решено было добавить еще один. Теперь дачники могут уехать в Осташково каждые полчаса с 7:30 до 19:30.