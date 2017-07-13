Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук

Источник: РИА "Новости"

«В этом году началась массовая эмиссия платежных карт “Мир”. В России сейчас их уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими темпами, к настоящему времени выпущено более 10,6 млн карт, только за последние полтора месяца выпущено более 2 млн карт», — сказала Набиуллина.

Как сообщалось ранее, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в начале июня говорил, что на тот момент было выпущено более 8 млн карт «Мир».

Набиуллина отметила, что карта «Мир» «вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем».