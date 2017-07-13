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11:20 (мск), источник: Интерфакс

Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Количество эмитированных карт платежной системы «Мир» достигло 10,6 млн штук, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году началась массовая эмиссия платежных карт “Мир”. В России сейчас их уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими темпами, к настоящему времени выпущено более 10,6 млн карт, только за последние полтора месяца выпущено более 2 млн карт», — сказала Набиуллина.

Как сообщалось ранее, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в начале июня говорил, что на тот момент было выпущено более 8 млн карт «Мир».

Набиуллина отметила, что карта «Мир» «вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем».

«Стратегическая задача на ближайшие годы — это обеспечение прямого международного приема карт “Мир”, в первую очередь, на пространстве ЕАЭС. Мы совместно с нашими партнерами по ЕАЭС продвигаемся в этом направлении», — сказала председатель ЦБ. Она сообщила, что на прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте «Мир» совместно с платежной системой Армении «Арка».

Комментарии
1
Андрей .
МИР первая наша ласточка.
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