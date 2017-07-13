Не пришедших за деньгами тагильских рабочих разыщет полиция
Сотрудники прокуратуры Свердловской области продолжают контролировать погашение задолженности по зарплате на
Сотрудники прокуратуры Свердловской области продолжают контролировать погашение задолженности по зарплате на
Многие рабочие уже получили причитающиеся им деньги, остальных сейчас разыскивают сотрудники полиции.
Прокуроры работают на предприятии с восьми часов утра понедельника, проводя надзорные мероприятия по понуждению к выплате задолженности по зарплате.
Как сообщили «РГ» в областной прокуратуре, деньги получили 122 заводчанина на сумму свыше девяти миллионов рублей. Общий долг 195 рабочим — 13,3 миллиона рублей.
— Мы разыскиваем остальных сотрудников завода, устанавливаем их местонахождение с помощью полиции, обзваниваем, приглашаем получить причитающиеся выплаты, — говорит
Напомним, рабочие пожаловались на задержки зарплаты во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Просьбу разобраться в проблеме президент передал врио губернатора, и после вмешательства властей и надзорных органов ситуация сдвинулась таки с мертвой точки.