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11:28 (мск), источник: "Российская газета"

Не пришедших за деньгами тагильских рабочих разыщет полиция

Сотрудники прокуратуры Свердловской области продолжают контролировать погашение задолженности по зарплате на Нижне-Тагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Многие рабочие уже получили причитающиеся им деньги, остальных сейчас разыскивают сотрудники полиции.

Прокуроры работают на предприятии с восьми часов утра понедельника, проводя надзорные мероприятия по понуждению к выплате задолженности по зарплате.

Как сообщили «РГ» в областной прокуратуре, деньги получили 122 заводчанина на сумму свыше девяти миллионов рублей. Общий долг 195 рабочим — 13,3 миллиона рублей.

— Мы разыскиваем остальных сотрудников завода, устанавливаем их местонахождение с помощью полиции, обзваниваем, приглашаем получить причитающиеся выплаты, — говорит пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Напомним, рабочие пожаловались на задержки зарплаты во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Просьбу разобраться в проблеме президент передал врио губернатора, и после вмешательства властей и надзорных органов ситуация сдвинулась таки с мертвой точки.

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