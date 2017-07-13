В Пермском крае за полгода уничтожили более 4 тонн польских фруктов
Яблоки и груши из соседней страны запрещены к ввозу в Россию
Яблоки и груши из соседней страны запрещены к ввозу в Россию
Яблоки и груши из Польши уничтожили в Пермском крае. В Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю рассказали, что за 6 месяцев 2017 года сотрудники ведомства и пермской таможни 5 раз изымали партии фруктов, запрещённые к ввозу в Россию.
В общей сложности, проверяющие обнаружили 4 тонны яблок и 48 килограммов груш из Польши. Фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны».
Напомним, в декабре 2016 года на пермском полигоне раздавили 1,5 тонны польских груш.