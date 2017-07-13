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11:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае за полгода уничтожили более 4 тонн польских фруктов

Яблоки и груши из соседней страны запрещены к ввозу в Россию из-за санкций.

Яблоки и груши из Польши уничтожили в Пермском крае. В Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю рассказали, что за 6 месяцев 2017 года сотрудники ведомства и пермской таможни 5 раз изымали партии фруктов, запрещённые к ввозу в Россию.

В общей сложности, проверяющие обнаружили 4 тонны яблок и 48 килограммов груш из Польши. Фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны».

Напомним, в декабре 2016 года на пермском полигоне раздавили 1,5 тонны польских груш.

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