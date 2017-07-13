Как бюрократы не дали Петербургу сэкономить 100 миллионов рублей

Купчинцы давно мечтают о рекреационной зоне. Прямо в центре Фрунзенского района, в квадрате между улицами Софийской, Бухарестской, Димитрова и Южным шоссе, существует неприглядная заброшенная зона. Здесь есть шесть искусственных прудов — память о карьерах кирпичного завода, работавшего на этой территории сто лет назад. К активным действиям город перешел в конце марта, когда на сайте госзакупок появился тендер на размещение зеленых насаждений в указанном квадрате.

Стоимость работ город оценил в 518 миллионов рублей, а в начале мая на сайте госзакупок появилось объявление, что тендер выиграло ССУ-5. Весь объем работ компания соглашалась выполнить за 414 миллионов.

Сразу после оглашения результатов аукциона в городское УФАС поступила жалоба от компании «Автодор Санкт-Петербург». Главная претензия к победителю заключалась в том, что он был готов предоставить «Горячекатаный арматурный прокат класса А500 С диаметром 10 миллиметров», а в конкурсной документации значился такой же прокат, но 8 миллиметров. В «Автодоре» посчитали, что с такими расхождениями заявку ССУ-5 не должны были допустить до конкурса.

В УФАС сочли жалобу обоснованной. Результаты конкурса отменили, и тендер объявили заново, срок подачи заявок продлили до 21 июня. На первых же заседаниях строительное управление попросило остановить проведение тендера до завершения процесса. Однако получило отказ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти частично согласился с ССУ-5 и признал решение УФАС местами необоснованным. В итоге антимонопольное ведомство обязали выплатить ССУ-5 двенадцать тысяч рублей — деньги, затраченные на пошлины при подаче заявлений. Но на повторный конкурс судебное решение не повлияло.

Пока шли заседания в Арбитраже, конкурсная комиссия собирала новые заявки от участников. На этот раз на аукцион заявилось семь компаний. А через фильтр конкурсной комиссии прошел только «Автодор Санкт-Петербург».

Поэтому комиссия переименовала аукцион в «закупку у единственного участника». А единственный участник может и не торговаться. И теперь «Автодор Санкт-Петербург» имеет все шансы благоустроить территорию за 514 миллионов рублей.

Чем же комиссии не угодили остальные участники? Вместе с членом Общественного совета при Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом Георгием Сухадольским корреспондент «РГ» изучила протокол рассмотрения заявок. Больше всего претензий к участникам возникло из-за того, что они не указывали товарные знаки на крышках люков и оцинкованные дорожные знаки, хотя должны были конкретизировать.

Насколько это серьезные нарушения? Вопрос из разряда философских. Требования законодательства в плане закупок достаточно жесткие. Те, кто подает заявки на конкурс, должны неукоснительно соблюдать все условия контракта, в заявках не бывает условий «второй или третьей важности». Поэтому отсутствие маркировки на дорожном знаке — это такое же серьезное нарушение, как, допустим, попытка замены асфальта песком.

— Зачастую сегодняшние госзакупки нацелены на соблюдение тех или иных процедур, а не на конечный результат. Вы же, когда покупаете домой хлеб, в первую очередь думаете о результате — сколько нужно продуктов для обычного потребления или для приема гостей, — говорит Георгий Сухадольский.

А если пробовать описать процедуры (как спуститься на лифте, дойти до магазина, выбрать продукты в нужном отделе), то инструкции займут много десятков страниц. И все равно они не смогут учесть всех возможных факторов, из которых складывается реальная жизненная ситуация. Георгий Сухадольский Эксперт

По словам эксперта, подобные ситуации при закупках случаются очень часто, ведь практика работы конкурсных комиссий, да и контролирующих ведомств такова, что нарушением может быть признано любое отклонение, вплоть до точки, которая поставлена вместо запятой.

В комитете по благоустройству сослались на ситуацию с жалобами и судебными процессами ФАС. Но подчеркнули: история еще не закончена. «При проведении повторного аукциона была подана жалоба на положения документации об аукционе, которую комиссия УФАС признала частично обоснованной. Заключение контракта приостановлено», — сообщили в комитете по благоустройству.

И, действительно, в действиях Центра комплексного благоустройства антимонопольное ведомство увидело новые нарушения — требования относительно арматуры, например, признаны чрезмерными. Как следствие, в отношении сотрудников Центра, которые составляли документацию, теперь может быть возбуждено административное дело.